Хенрик забил в 1-м матче серии с «Кингс». Это его 1-й гол в плей-офф с 2012 года, перерыв – самый длинный в истории НХЛ

Форвард «Эдмонтона» Адам Хенрик забил в плей-офф спустя 12 лет.

34-летний нападающий «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (7:4, 1-0).

В прошлый раз он забивал в плей-офф в 2012 году. Тогда Хенрик выступал за «Нью-Джерси» и отличился в 6-м матче финальной серии с «Лос-Анджелесом» (2-4).

После этого и до нынешнего сезона он провел в плей-офф только 4 матча – в составе «Анахайма» в сезоне-2017/18.

4 333 дня между очередными голами в плей-офф – самый длинный перерыв в истории лиги.