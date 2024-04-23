Хенрик забил в 1-м матче серии с «Кингс». Это его 1-й гол в плей-офф с 2012 года, перерыв – самый длинный в истории НХЛ

Теги Эдмонтон Лос-Анджелес НХЛ Адам Хенрик Хоккей

Форвард «Эдмонтона» Адам Хенрик забил в плей-офф спустя 12 лет.

34-летний нападающий «Эдмонтона» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелесом» (7:4, 1-0). 

В прошлый раз он забивал в плей-офф в 2012 году. Тогда Хенрик выступал за «Нью-Джерси» и отличился в 6-м матче финальной серии с «Лос-Анджелесом» (2-4). 

После этого и до нынешнего сезона он провел в плей-офф только 4 матча – в составе «Анахайма» в сезоне-2017/18. 

4 333 дня между очередными голами в плей-офф – самый длинный перерыв в истории лиги. 

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4 комментария
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Ответ Einfach Safari
жду момента когда Скиннер сыграет и забьёт в плофе)
Это не просто смело, это ***** как смело (с)
+11
0
+11
жду момента когда Скиннер сыграет и забьёт в плофе)
+8
0
+8
Его гол копам-бальзам на душу
+1
0
+1
Помню как он с Кавальчуком отжигал!
Неплохо было.
+1
0
+1
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