Экс-арбитр Зайцев про отмененную шайбу «Локомотива»: «В атаке, если гол забивается, это пас рукой. Не может быть вообще никаких вопросов»

Теги Металлург Мг Локомотив судьи КХЛ Кубок Гагарина Александр Зайцев Мартин Гернат Георгий Иванов Чемпионат.com Хоккей

Александр Зайцев дал комментарий про отмененный гол «Локомотива».

«Локомотив» уступил «Металлургу» (0:1, 0-2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Форвард «Локомотива» Георгий Иванов забросил шайбу и сравнял счет за одну секунду до конца игры.

После запроса главного тренера «Металлурга» Андрея Разина гол был отменен – судьи зафиксировали пас рукой у защитника гостей Мартина Герната. 

«Да, это может быть не пас рукой, если он вроде как себе прокидывал, а шайбу кто-то другой – свой же подобрал. Это может быть где-то в средней зоне, в своей.

В своей-то можно пас рукой делать. В средней зоне – пожалуйста.

В зоне атаки, тем более если гол забивается, это считается пасом рукой. Тут никаких вообще не может быть вопросов.

Хотел он, не хотел, случайно попала, не случайно – это все прерогатива судьи, который решает, что это пас рукой.

Поэтому здесь тяжело что-то сказать про этот момент, здесь главный – судья на поле. Как он посчитает.

Но при взятии ворот, как правило, 99%, что это считается пасом рукой. Даже нечего обсуждать тут», – сказал бывший арбитр Александр Зайцев.

Гол «Локо», который отменили за секунду до сирены. Был ли там пас рукой?

13 комментариев
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Как тут можно сомневаться?! Очевидно все
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Так ни у кого и нет вопросов.
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с пасом рукой все понятно, а вот отмена гола Металлурга за офсайд под вопросом, очень надо хотеть, чтобы увидеть этот микрон
+8
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Ответ mj23.net
Может правила изменить? Если в подобной ситуации, когда ты прокидываешь явно себе, на тебе делают силовой, то шайба становится ничейной. Это явно справедливей, чем считать это пасом рукой. Недоработанное правило.
Вы предлагаете в чёткое правило внести домыслы. Это породит кучу споров как голы коньком, которые нужно как раз все разрешить или запретить.
+5
0
+5
Ответ mj23.net
Может правила изменить? Если в подобной ситуации, когда ты прокидываешь явно себе, на тебе делают силовой, то шайба становится ничейной. Это явно справедливей, чем считать это пасом рукой. Недоработанное правило.
Ещё будут предложения по обнулению?
+3
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+2
Ответ Verdo
с пасом рукой все понятно, а вот отмена гола Металлурга за офсайд под вопросом, очень надо хотеть, чтобы увидеть этот микрон
Зрители не всегда видят картинку технических камер, это не то же самое, что камеры тв-трансляции.
+2
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+2
Тут вроде всё по делу, по правилам отменили. Ну ещё, помнится, этот самый судья Зайцев в финале сезона 2002-2003 засчитал гол, которого на самом деле не было.
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Ответ SmilingBy
Вы предлагаете в чёткое правило внести домыслы. Это породит кучу споров как голы коньком, которые нужно как раз все разрешить или запретить.
Наоборот. Просто глупое правило. Как в футболе вводят, не просчитав все варианты. Как недавно бараны с IFAB ввели правила игры рукой, а потом 3 раза меняли, потому что начали возникать ситуации, которые почему-то они не просчитали, хотя их было легко просчитать. Теперь вот жуткая проблема с опорной рукой, вызвавшая уже массу скандалов, что просто убивает футбол. Кстати можно и параллели провести с рукой. Одна из проблем была с фазой атаки, а тут проблема банально с владением. Возьмем ситуацию. Игрок ловит шайбу рукой и его выносят в этот момент. Шайба отскакивает и получается, что игроки своей команды не могут её брать. Это явный перекос в сторону обороны. Владение над шайбой было потеряно не из-за брака, а из-за внешнего воздействия. Логики нет.
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Вопросов вообще нет.
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Ответ mj23.net
Наоборот. Просто глупое правило. Как в футболе вводят, не просчитав все варианты. Как недавно бараны с IFAB ввели правила игры рукой, а потом 3 раза меняли, потому что начали возникать ситуации, которые почему-то они не просчитали, хотя их было легко просчитать. Теперь вот жуткая проблема с опорной рукой, вызвавшая уже массу скандалов, что просто убивает футбол. Кстати можно и параллели провести с рукой. Одна из проблем была с фазой атаки, а тут проблема банально с владением. Возьмем ситуацию. Игрок ловит шайбу рукой и его выносят в этот момент. Шайба отскакивает и получается, что игроки своей команды не могут её брать. Это явный перекос в сторону обороны. Владение над шайбой было потеряно не из-за брака, а из-за внешнего воздействия. Логики нет.
Я тут немного наброшу на ваш вентилятор. Предчтавим что катится игрок (хоккеист, на всякий случай), его никто не трогает, шайбы он не видит, но ему пox, и на всей скорости врезается во вратаря в его площади. И этому игроку даже 2 минут не дают! Судейство оно довольно индивидуальное и даже уже устоявшиеся правила можно интерпритировать по разному, как в случае с Шалуновым, который стоил трактору серии. То что вы описываете это случай на миллион, который философски был несправедлив, но отменять из за него правило внося хаос в и так непростой вид спорта это уже совсем беспредел.
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