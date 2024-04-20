Экс-арбитр Зайцев про отмененную шайбу «Локомотива»: «В атаке, если гол забивается, это пас рукой. Не может быть вообще никаких вопросов»

Александр Зайцев дал комментарий про отмененный гол «Локомотива».

«Локомотив» уступил «Металлургу» (0:1, 0-2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина.

Форвард «Локомотива» Георгий Иванов забросил шайбу и сравнял счет за одну секунду до конца игры.

После запроса главного тренера «Металлурга» Андрея Разина гол был отменен – судьи зафиксировали пас рукой у защитника гостей Мартина Герната.

«Да, это может быть не пас рукой, если он вроде как себе прокидывал, а шайбу кто-то другой – свой же подобрал. Это может быть где-то в средней зоне, в своей.

В своей-то можно пас рукой делать. В средней зоне – пожалуйста.

В зоне атаки, тем более если гол забивается, это считается пасом рукой. Тут никаких вообще не может быть вопросов.

Хотел он, не хотел, случайно попала, не случайно – это все прерогатива судьи, который решает, что это пас рукой.

Поэтому здесь тяжело что-то сказать про этот момент, здесь главный – судья на поле. Как он посчитает.

Но при взятии ворот, как правило, 99%, что это считается пасом рукой. Даже нечего обсуждать тут», – сказал бывший арбитр Александр Зайцев.

Гол «Локо», который отменили за секунду до сирены. Был ли там пас рукой?