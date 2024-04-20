Защитник «Флориды» Форслинг завершил регулярку НХЛ с «+56». Это лучший результат для игроков обороны с сезона-1995/96, когда у Константинова было «+60»
Защитник «Флориды» Густав Форслинг завершил регулярку НХЛ с «+56».
Показатель полезности 27-летнего шведа (79 матчей, 39 очков, 10+29) стал лучшим в лиге.
В топ-3 вошли еще два защитника – Дилан Демело из «Виннипега» («+46») и Маттиас Экхольм из «Эдмонтона» («+44»).
Результат Форслинга стал лучшим для защитников за последние 28 лет. В сезоне-1995/96 Владимир Константинов из «Детройта» завершил регулярку с «+60».
Рекорд лиги – среди защитников и всех игроков – принадлежит Бобби Орру, набравшему «+124» в сезоне-1970/71 («Бостон»).
Форслинг подписал 8-летний контракт с «Флоридой» с зарплатой 5,75 млн долларов в год. У защитника «плюс 44» в этом сезоне
За 3,5 сезона в "пантерах" набрал суммарную полезность "+133"
Defenders
1. Bobby Orr 124 1970-71
2. Larry Robinson 120 1976-77
4. Dallas Smith 98 1970-71
7. Mark Howe 87 1985-86
8. Brad McCrimmon 86 1985-86
9. Bobby Orr 84 1973-74
10. Bobby Orr 83 1971-72
12. Bobby Orr 80 1974-75
16. Brian Engblom 78 1981-82
19. Jacques Laperrière 77 1972-73
24. Serge Savard 72 1974-75
27. Larry Robinson 71 1977-78
Denis Potvin 71 1978-79
30. Serge Savard 70 1972-73
Guy Lapointe 70 1976-77