Защитник «Флориды» Форслинг завершил регулярку НХЛ с «+56». Это лучший результат для игроков обороны с сезона-1995/96, когда у Константинова было «+60»

Теги рейтинги Флорида Эдмонтон НХЛ Владимир Константинов Бобби Орр Виннипег Маттиас Экхольм Густав Форслинг Дилан Демело Хоккей

Защитник «Флориды» Густав Форслинг завершил регулярку НХЛ с «+56».

Показатель полезности 27-летнего шведа (79 матчей, 39 очков, 10+29) стал лучшим в лиге.

В топ-3 вошли еще два защитника – Дилан Демело из «Виннипега» («+46») и Маттиас Экхольм из «Эдмонтона» («+44»). 

Результат Форслинга стал лучшим для защитников за последние 28 лет. В сезоне-1995/96 Владимир Константинов из «Детройта» завершил регулярку с «+60». 

Рекорд лиги – среди защитников и всех игроков – принадлежит Бобби Орру, набравшему «+124» в сезоне-1970/71 («Бостон»). 

Форслинг подписал 8-летний контракт с «Флоридой» с зарплатой 5,75 млн долларов в год. У защитника «плюс 44» в этом сезоне

7 комментариев
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Вот кому надо вручать приз как лучшему защитнику
+13
-1
+12
Прекрасный бюджетный защитник, которого взяли на драфте отказов
За 3,5 сезона в "пантерах" набрал суммарную полезность "+133"
+11
-6
+5
NHL Single Season Leaders for Plus/Minus
Defenders
1. Bobby Orr 124 1970-71
2. Larry Robinson 120 1976-77
4. Dallas Smith 98 1970-71
7. Mark Howe 87 1985-86
8. Brad McCrimmon 86 1985-86
9. Bobby Orr 84 1973-74
10. Bobby Orr 83 1971-72
12. Bobby Orr 80 1974-75
16. Brian Engblom 78 1981-82
19. Jacques Laperrière 77 1972-73
24. Serge Savard 72 1974-75
27. Larry Robinson 71 1977-78
Denis Potvin 71 1978-79
30. Serge Savard 70 1972-73
Guy Lapointe 70 1976-77
+5
0
+5
По чести он должен быть претендентом на Норриса, как минимум. Вспоминая Лидстрема, просто бомбит от того что его теперь раздают всяким дырявым полузащам.
+2
0
+2
Форслинг и по Defensive Point Shares (8.0) лидер с отрывом (6.9 Демело), реальный Норрис, но мы будем дальше хайпить полузащитников и пакмуверов в ПП
+1
0
+1
Ответ Naked lunch
Вот кому надо вручать приз как лучшему защитнику
В лиге Квебека бы вручили "Кевин Лоу Трофи" best defensive defenceman
0
0
0
Ответ Evincive
NHL Single Season Leaders for Plus/Minus Defenders 1. Bobby Orr 124 1970-71 2. Larry Robinson 120 1976-77 4. Dallas Smith 98 1970-71 7. Mark Howe 87 1985-86 8. Brad McCrimmon 86 1985-86 9. Bobby Orr 84 1973-74 10. Bobby Orr 83 1971-72 12. Bobby Orr 80 1974-75 16. Brian Engblom 78 1981-82 19. Jacques Laperrière 77 1972-73 24. Serge Savard 72 1974-75 27. Larry Robinson 71 1977-78 Denis Potvin 71 1978-79 30. Serge Savard 70 1972-73 Guy Lapointe 70 1976-77
Тогда в ПП плюсы считали
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