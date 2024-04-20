Защитник «Флориды» Форслинг завершил регулярку НХЛ с «+56». Это лучший результат для игроков обороны с сезона-1995/96, когда у Константинова было «+60»

Защитник «Флориды» Густав Форслинг завершил регулярку НХЛ с «+56».

Показатель полезности 27-летнего шведа (79 матчей, 39 очков, 10+29) стал лучшим в лиге.

В топ-3 вошли еще два защитника – Дилан Демело из « » («+46») и из « » («+44»).

Результат Форслинга стал лучшим для защитников за последние 28 лет. В сезоне-1995/96 из «Детройта» завершил регулярку с «+60».

Рекорд лиги – среди защитников и всех игроков – принадлежит , набравшему «+124» в сезоне-1970/71 («Бостон»).

Форслинг подписал 8-летний контракт с «Флоридой» с зарплатой 5,75 млн долларов в год. У защитника «плюс 44» в этом сезоне