Вероятность перехода Радулова в «Автомобилист» превышает 50%. Переговоры с «Динамо» прошли «не совсем гладко» (Родион Власов)

Теги Ак Барс Автомобилист возможные переходы Александр Радулов КХЛ Динамо Хоккей

Александр Радулов может присоединиться к «Автомобилисту».

Как сообщает журналист Родион Власов, вероятность такого перехода значительно выросла и сейчас превышает 50%. Нападающему, играющему за «Ак Барс» с 2022 года, такой вариант интересен.

Отмечается, что его переговоры с «Динамо» прошли «не совсем гладко».

В текущем сезоне 37-летний хоккеист провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 58 матчей, набрав 40 (16+24) очков, а в Кубке Гагарина за 4 игры с «Автомобилистом» забросил одну шайбу и сделал три результативных паса.

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26 комментариев
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В Автомобилисте и без Радулова всё хорошо
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Слава богу
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скоро во всех командах поиграет
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Не надо пожалуйста.
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Только не это... В столице есть и другие клубы
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Заварухина выживет из команды, к бабке не ходи.
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Хорошая новость. В Динамо он на хер не нужен. Этот пëс любую стаю "развалит"
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Либо перейдет, либо не перейдет. 50 на 50 вообщем.
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Ответ Rudenzik
Ну это было понятно, с его аппетитом по зп, московские его не возьмут. В ЦСКА его не будет , пока там Есмантович, в Спартаке есть свой потолок зарплат и его ломать ради пса не будут. А Динамо продлило и ещё будут продлевать своих лидеров, места Радулу там нет. Только если в КуньЛунь, почти в Москве играют.
Место Радулу "там", безусловно, есть, просто многие думают, что Динамо готово насыпать ))
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Ответ ни первый_ни последний
скоро во всех командах поиграет
Ага ))) На бумаге ) Жёлтые писаки походу решили в это межсезонье Радулова ко всем командам приписать )
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Пока ещё бабушка со скамейки у нашего подьезда сказала -делите эту новость про Радулова надвое !
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Зачем он вообще кому то нужен до сих пор? Унылый псих.
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Родион фантазирует )) про Автомобилист...
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Ну это было понятно, с его аппетитом по зп, московские его не возьмут. В ЦСКА его не будет , пока там Есмантович, в Спартаке есть свой потолок зарплат и его ломать ради пса не будут. А Динамо продлило и ещё будут продлевать своих лидеров, места Радулу там нет. Только если в КуньЛунь, почти в Москве играют.
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Он не нужен Динамо.
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Если в Авто, то непонятно как впишется его зп, учитывая, что надо продлевать много кого с увеличением. К примеру Степу, Гала, Толю и пр. заслуживших.
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хорошая новость на вечер..
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Нонейм какой-то сообщает, не верю
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Хз, нафиг он нужен Авто и уж тем более Заварухину. Чтобы что?
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Ну Екатеринбург это практически Москва.
" Уральские пельмени " подтвердят.
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Ответ Эд..19
Ага ))) На бумаге ) Жёлтые писаки походу решили в это межсезонье Радулова ко всем командам приписать )
Приписывать не возбраняется, вопрос, что сам Радул хочет))
А шантажировать лучше предложением Хабаровска )
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Ответ Alex-Ibra
Едет в родной регион
До Тагила,до дома чуток осталось.
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Едет в родной регион
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Ответ ни первый_ни последний
скоро во всех командах поиграет
горняк его ждёт 🤣
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Ответ Родион Власов
Нонейм какой-то сообщает, не верю
😁, 👍!
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Ответ BertNiKK
Хз, нафиг он нужен Авто и уж тем более Заварухину. Чтобы что?
Узкий заканчивает что ли
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