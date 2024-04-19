Вероятность перехода Радулова в «Автомобилист» превышает 50%. Переговоры с «Динамо» прошли «не совсем гладко» (Родион Власов)

Александр Радулов может присоединиться к «Автомобилисту».

Как сообщает журналист Родион Власов, вероятность такого перехода значительно выросла и сейчас превышает 50%. Нападающему, играющему за « » с 2022 года, такой вариант интересен.

Отмечается, что его переговоры с « » прошли «не совсем гладко».

В текущем сезоне 37-летний хоккеист провел в Фонбет Чемпионате КХЛ 58 матчей, набрав 40 (16+24) очков, а в Кубке Гагарина за 4 игры с « » забросил одну шайбу и сделал три результативных паса.