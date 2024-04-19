Министр спорта Татарстана: «Радулов – харизматичный игрок. Неоднозначный, но он много что сделал, сезон достойно провел. Потенциал у него еще есть, его рано списывать»

Теги Ак Барс Александр Радулов КХЛ Владимир Леонов Политика Хоккей

Владимир Леонов поделился мнением об Александре Радулове.

Срок контракта «Ак Барса» с Радуловым истекает 30 апреля.

«Понятно, что если оценивать Радулова как некий символ, он как минимум очень харизматичный игрок. Неоднозначный, но он много что сделал, в том числе прошлый сезон достойно провел. Талантливый хоккеист, сильный.

Может быть, где-то не хватает ему дисциплины, но это определенная индивидуальная особенность, которая есть и у других ребят.

Радулов – талантливый человек, надеюсь, что он может реализовать себя или в «Ак Барсе», или в другом клубе. Потенциал у него еще есть, его рано списывать», – сказал министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов.

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5 комментариев
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Леонов какой-то очень плохой министр спорта честно говоря, какую пользу от Радулова он увидел в этом сезоне в Ак Барсе?
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От Радулова вреда стало больше чем пользы. Психует постоянно, вот и вся его харизма.
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Списывать может и рано,но подписывать точно не стоит.
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Потенциал уинего точно есть. С душком.
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что сделал Радулов для Ак Барса кроме как раздор устроил
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