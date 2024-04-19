Министр спорта Татарстана: «Радулов – харизматичный игрок. Неоднозначный, но он много что сделал, сезон достойно провел. Потенциал у него еще есть, его рано списывать»
Владимир Леонов поделился мнением об Александре Радулове.
Срок контракта «Ак Барса» с Радуловым истекает 30 апреля.
«Понятно, что если оценивать Радулова как некий символ, он как минимум очень харизматичный игрок. Неоднозначный, но он много что сделал, в том числе прошлый сезон достойно провел. Талантливый хоккеист, сильный.
Может быть, где-то не хватает ему дисциплины, но это определенная индивидуальная особенность, которая есть и у других ребят.
Радулов – талантливый человек, надеюсь, что он может реализовать себя или в «Ак Барсе», или в другом клубе. Потенциал у него еще есть, его рано списывать», – сказал министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов.