«Ак Барс» претендует на Кадейкина («СЭ»)
Александр Кадейкин может перейти в «Ак Барс».
Казанский клуб проявляет интерес к нападающему СКА, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Ранее была информация о том, что форвардом интересуются несколько клубов лиги, но они не готовы платить игроку 75 миллионов рублей в год – такой оклад у него в СКА.
В минувшем Фонбет чемпионата КХЛ нападающий провел 45 матчей и набрал 14 (2+12) очков.
В плей-офф на его счету 9 игр и 3 (1+2) балла.
Долго Казань еще кубок не возьмет с таким подходом
Как эти списанные попадут в основу потенциально доминирующих подопечных Кеневилля или БиЗ:
Гримальди Янковски Потуральски,
Соренсен Семенов Яшкин,
Костин Сафонов Воронков.
Быков Кателевский Терехов.
Лукоянов Галимов Дыняк.