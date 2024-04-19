«Ак Барс» претендует на Кадейкина («СЭ»)

Теги Ак Барс СКА возможные переходы КХЛ Александр Кадейкин Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кадейкин может перейти в «Ак Барс».

Казанский клуб проявляет интерес к нападающему СКА, об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Ранее была информация о том, что форвардом интересуются несколько клубов лиги, но они не готовы платить игроку 75 миллионов рублей в год – такой оклад у него в СКА.

В минувшем Фонбет чемпионата КХЛ нападающий провел 45 матчей и набрал 14 (2+12) очков.

В плей-офф на его счету 9 игр и 3 (1+2) балла.

17 комментариев
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Ничего не меняется. Бросаются на громкие имена не имея плана и концепции
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Зачем это дерево нам ???? Ну реально зачем ? Нам своих классных ребят надо привлечь ! Чем хуже Терехов, Быков ? Миллион раз лучше будут !!!
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Вот что лимит делает! Какой то Кадейкин, без скорости, без техники получает 75😱
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Пускай остаётся В СКА дорабатывать контракт, у Ромки меньше денег будет.
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Похоже.состав подбирают под прежнего тренера
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Там Нефтяник в финале за Кубок борется, куча игроков системы Ак Барса. Может их наиграете лучше, чем опять весь шлак с именем в лиге пылесосить?
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Что вы творите?! Опять наступаете на те же грабли, правильно тут пишут что нужно свою молодёжь брать, на дальнейшую перспективу.... Просто нет слов...
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Ответ grek087
Ничего не меняется. Бросаются на громкие имена не имея плана и концепции
Типичный Валиуллин
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Пускай забирают этот полено! Урицкий любит подбирать за СКА всякий неликвид!
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Если отменить лимит он будет получать не 75 а 7.5
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Казань, забери еще Шмелева пжлст
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это ФЕЙК...
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75:))))!!!!
Долго Казань еще кубок не возьмет с таким подходом
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То что СКА ему отсыпала 75 лямов виноват не лимит, а конкретная кадровая политика конкретного человека. Они вообще скупали всё что блестит, а уже потом думали нужно - не нужно. Аппетит в два раза снизит и будет нормально для Казани.
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Ответ hemsky
Казань, забери еще Шмелева пжлст
Достаточно уже этих спекуляций с раздуванием з/п, перестаньте. Столичный или не очень неликвид остался в прошлом АБ-е. Звездный час Амура настал.
Как эти списанные попадут в основу потенциально доминирующих подопечных Кеневилля или БиЗ:
Гримальди Янковски Потуральски,
Соренсен Семенов Яшкин,
Костин Сафонов Воронков.
Быков Кателевский Терехов.
Лукоянов Галимов Дыняк.
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Ответ srs
Достаточно уже этих спекуляций с раздуванием з/п, перестаньте. Столичный или не очень неликвид остался в прошлом АБ-е. Звездный час Амура настал. Как эти списанные попадут в основу потенциально доминирующих подопечных Кеневилля или БиЗ: Гримальди Янковски Потуральски, Соренсен Семенов Яшкин, Костин Сафонов Воронков. Быков Кателевский Терехов. Лукоянов Галимов Дыняк.
А ведь у Костяна, как и у Гримальди или Янковски, Соренсена хищные повадки по охоте за голами уже выробатаны сезонами в кошачьих или акульих. Даже у такого игрока ротации как талантище Евгений Свечников. К барсам впишутся практически без раскачки по примеру СЮ Хмелевски
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Ответ srs
А ведь у Костяна, как и у Гримальди или Янковски, Соренсена хищные повадки по охоте за голами уже выробатаны сезонами в кошачьих или акульих. Даже у такого игрока ротации как талантище Евгений Свечников. К барсам впишутся практически без раскачки по примеру СЮ Хмелевски
Какой-то бессвязный набор слов...
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