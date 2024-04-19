«Ак Барс» претендует на Кадейкина («СЭ»)

Александр Кадейкин может перейти в «Ак Барс».

Казанский клуб проявляет интерес к нападающему СКА, об этом сообщил « ».

Ранее была информация о том, что форвардом интересуются несколько клубов лиги, но они не готовы платить игроку 75 миллионов рублей в год – такой оклад у него в .

В минувшем Фонбет чемпионата нападающий провел 45 матчей и набрал 14 (2+12) очков.

В плей-офф на его счету 9 игр и 3 (1+2) балла.