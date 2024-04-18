Салливан о непопадании «Питтсбурга» в плей-офф: «Горжусь тем, чего удалось добиться за последний месяц. Конечно, мы разочарованы»

Теги Питтсбург Кубок Стэнли НХЛ Майк Салливан Хоккей

Майк Салливан прокомментировал непопадание «Питтсбурга» в Кубок Стэнли.

В матче регулярного чемпионата «Пингвинс» уступили «Айлендерс» со счетом 4:5. 

Команда Майка Салливана лишилась шансов на попадание в плей-офф вчера, после победы «Вашингтона» над «Филадельфией». 

С 26 марта «Питтсбург» одержал 8 побед при четырех поражениях. Команда набрала 88 очков и заняла десятое место в Восточной конференции.

«Я не могу не гордиться тем, чего нам удалось добиться за последний месяц.

Конечно, мы разочарованы тем, что не поставили себя в более выгодное положение перед этим. Но наша реакция говорит о многом», – сказал главный тренер «Питтсбурга». 

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7 комментариев
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Эти выглядит теперь как жалкая попытка оправдания,чесно говоря.Претендентов было 4 и все вели не менее упорную борьбу.Островитяне тоже годную серию выдали в конце..Детройт бился как лев.С двумя топ центрами без травм, и остальным составом уж могли бы уверенно в топ 8 заходить.
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xDDD
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+2
Ответ TX
Топ центр только один, и это не Малыч. Команда откровенно слабая. Не знаю почему они ещё верят в ядро, когда пора уже искать варианты для ребилда.
А с чего Малкин - не топ-центр? Топ самый что ни на есть. Вашег бы с руками оторвал.
+2
0
+2
Жаль, что месяцев в сезоне семь)
+1
0
+1
Ответ TX
Топ центр только один, и это не Малыч. Команда откровенно слабая. Не знаю почему они ещё верят в ядро, когда пора уже искать варианты для ребилда.
Сорян приятель я с тобой не могу согласиться.Малыч элитный центр 2 звена.Если ты пробежишь по составам . хотя бы тех кто вышел в плей-офф ,то увидишь что лучше него только Драйз (суперзвезда на пике)и Дж.Ти Миллер(у которого снайпер Босер в звене) они набрали за 100 очков.Малкин играл на уровне Тавареса,Брока Нельсона и Винни Трочека(у которого Хлебушек и Лафр провели мега сезон)
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Салли - аут!.. при всем уважении к прошлым заслугам. Вон Тройт жаждет тренера посимпатичнее.
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Ответ igor nn
Эти выглядит теперь как жалкая попытка оправдания,чесно говоря.Претендентов было 4 и все вели не менее упорную борьбу.Островитяне тоже годную серию выдали в конце..Детройт бился как лев.С двумя топ центрами без травм, и остальным составом уж могли бы уверенно в топ 8 заходить.
Топ центр только один, и это не Малыч. Команда откровенно слабая. Не знаю почему они ещё верят в ядро, когда пора уже искать варианты для ребилда.
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