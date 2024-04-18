Салливан о непопадании «Питтсбурга» в плей-офф: «Горжусь тем, чего удалось добиться за последний месяц. Конечно, мы разочарованы»

Майк Салливан прокомментировал непопадание «Питтсбурга» в Кубок Стэнли.

В матче регулярного чемпионата «Пингвинс» уступили «Айлендерс» со счетом 4:5.

Команда Майка Салливана лишилась шансов на попадание в плей-офф вчера, после победы «Вашингтона» над «Филадельфией».

С 26 марта «Питтсбург» одержал 8 побед при четырех поражениях. Команда набрала 88 очков и заняла десятое место в Восточной конференции.

«Я не могу не гордиться тем, чего нам удалось добиться за последний месяц.

Конечно, мы разочарованы тем, что не поставили себя в более выгодное положение перед этим. Но наша реакция говорит о многом», – сказал главный тренер «Питтсбурга».