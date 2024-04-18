39-летний Картер завершил карьеру. У форварда 851 (442+409) очко в 1321 матче за 19 сезонов

Джефф Картер из «Питтсбурга» закончил карьеру в 39 лет.

В этом сезоне форвард «Пингвинс» провел 72 матча и набрал в них 15 (11+4) очков. В последней игре сезона он забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (4:5).

Картер дважды побеждал в Кубке Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингс». Он также играл за «Филадельфию» и «Коламбус».

39-летний нападающий является олимпийским чемпионом Сочи-2014.

На счету игрока 851 (442+409) очко в 1321 матче за 19 сезонов в НХЛ.