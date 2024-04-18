39-летний Картер завершил карьеру. У форварда 851 (442+409) очко в 1321 матче за 19 сезонов

Теги Питтсбург Филадельфия Кубок Стэнли Коламбус Лос-Анджелес Джефф Картер НХЛ Хоккей

Джефф Картер из «Питтсбурга» закончил карьеру в 39 лет.

В этом сезоне форвард «Пингвинс» провел 72 матча и набрал в них 15 (11+4) очков. В последней игре сезона он забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (4:5). 

Картер дважды побеждал в Кубке Стэнли в составе «Лос-Анджелес Кингс». Он также играл за «Филадельфию» и «Коламбус».

39-летний нападающий является олимпийским чемпионом Сочи-2014.

На счету игрока 851 (442+409) очко в 1321 матче за 19 сезонов в НХЛ.

Материалы по теме

20 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Классный игрок, отличная карьера.
И спасибо за два Кубка Стэнли!
+35
-1
+34
Плей-офф 13/14 просто легенда с 3мя седмыми играми и отыгрышем у Сан Хосе с 3-0 в серии
+22
-1
+21
Надеюсь, что в дальнейшей жизни у него все будет так же успешно!
+17
0
+17
Супер игрок, супер карьера, заслуживал Конн в каждом из двух Стенли, красавчик словом))
+11
-1
+10
Отличная карьера, Джефф!
+7
0
+7
Хорошая, я бы даже сказал, отличная карьера! Все главные трофеи выиграл, статистом нигде не был. Сожалений от такой карьеры быть не должно. Можно с легким сердцем на пенсию.
+6
0
+6
уходит эпоха
+5
0
+5
Ответ Dorff
Плачу... Вот и ушли все кумиры молодости... Линдрос... Ричардс... Картер... ((((((
Чо-та Линдрос и Картер с Ричардсом немного разные эпохи) а так Сид и Ови символы второй половины нулевых и десятых еще в бою, на пару лет минимум.
+5
0
+5
Как уходили кумиры …
+4
0
+4
Да тот Лос Анджелес был силён.
+2
0
+2
Ричардс еще раньше ушел.
+1
0
+1
Ответ Dorff
Плачу... Вот и ушли все кумиры молодости... Линдрос... Ричардс... Картер... ((((((
Бобби Кларк...
+1
0
+1
Ответ Вадим Сидоров
Ну а смысл оставаться? Карьерные вехи в 1000 очков и 500 очков уже не успеет осилить. Исходя из последних сезонов больших денег не дадут, а горбатиться за 1 млн или двусторонний контракт не горит желанием.
500 шайб имели ввиду.
+1
0
+1
наверное , можно было бы написать «в КХЛ попылит ещё», но нет🙌🏽
+1
0
+1
Классный игрок!

Хорошего отдыха!
0
0
0
Плачу... Вот и ушли все кумиры молодости... Линдрос... Ричардс... Картер... ((((((
+1
-1
0
Ответ upuckuH
Чо-та Линдрос и Картер с Ричардсом немного разные эпохи) а так Сид и Ови символы второй половины нулевых и десятых еще в бою, на пару лет минимум.
Картер Жиру Ричардс
0
0
0
Ответ alexhub
Картер Жиру Ричардс
мощно в 2010 попылили, но Хосса Кейн Тейвз мощнее
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий