38-летний Картер сделал дубль в матче с «Аризоной», забив в большинстве и меньшинстве. До этого у форварда «Питтсбурга» был 1 гол в 20 играх

Джефф Картер сделал дубль в игре с «Аризоной», забив в большинстве и меньшинстве.

38-летний форвард « » был признан первой звездой матча регулярного чемпионата с «Койотис» (4:2).

В его активе стало 4 (3+1) очка в 21 игре. До сегодняшнего дня у него был 1 гол в 20 матчах.

Отметим, что «Пингвинс» в этом матче 2 раза реализовали большинство (из 5 попыток), прервав неудачную серию из 37 попыток без голов подряд.