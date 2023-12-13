38-летний Картер сделал дубль в матче с «Аризоной», забив в большинстве и меньшинстве. До этого у форварда «Питтсбурга» был 1 гол в 20 играх

Теги Питтсбург Аризона Джефф Картер НХЛ Хоккей

Джефф Картер сделал дубль в игре с «Аризоной», забив в большинстве и меньшинстве.

38-летний форвард «Питтсбурга» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (4:2). 

В его активе стало 4 (3+1) очка в 21 игре. До сегодняшнего дня у него был 1 гол в 20 матчах. 

Отметим, что «Пингвинс» в этом матче 2 раза реализовали большинство (из 5 попыток), прервав неудачную серию из 37 попыток без голов подряд. 

2 комментария
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Расчехлил пушку дед😬
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