38-летний Картер сделал дубль в матче с «Аризоной», забив в большинстве и меньшинстве. До этого у форварда «Питтсбурга» был 1 гол в 20 играх
Джефф Картер сделал дубль в игре с «Аризоной», забив в большинстве и меньшинстве.
38-летний форвард «Питтсбурга» был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Койотис» (4:2).
В его активе стало 4 (3+1) очка в 21 игре. До сегодняшнего дня у него был 1 гол в 20 матчах.
Отметим, что «Пингвинс» в этом матче 2 раза реализовали большинство (из 5 попыток), прервав неудачную серию из 37 попыток без голов подряд.