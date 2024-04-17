Форвард «Металлурга» Гребенкин: «В выходе в финал для меня нет ничего особенного. Мы просто идем по накатанной дороге, все вместе, друг за друга, одним кулаком»

Теги Металлург Мг КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Никита Гребенкин Хоккей

Нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин высказался о выходе в финал Кубка Гагарина.

Клуб из Магнитогорска победил «Автомобилист» в полуфинале (4-3) и встретится с «Локомотивом» в решающей серии. 

– Какие ощущения после победы над «Автомобилистом» и выхода в финал?

– Легкое опустошение. Тяжелый матч, тяжелый плей-офф. У меня непросто все складывается. Спасибо команде, что поддерживают и находят правильные слова. Спасибо болельщикам, которые были на игре, которые смотрели ее по телевизору, ждали победы и дождались.

– Какой ключевой фактор седьмой игры?

– Забили свои голы. Отработали в защите. Поймали на себя шайбы. Не допускали контратак и сыграли по тактике.

– Седьмой матч в плей-офф – всегда особенные чувства. Волновались перед игрой?

– Честно, не было какого-то «вау». Относился как к обычному матчу. Всегда выходишь только побеждать, радовать болельщиков. Хорошо, что получилось.

– Выход в финал кружит голову или спокойно относитесь к промежуточному достижению?

– В выходе в финал для меня нет ничего особенного. Мы просто идем по накатанной дороге, все вместе, друг за друга, одним кулаком, – сказал Гребенкин.

5 комментариев
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Ну да!
Ведь за 20 лет свои он столько финалов кубка Гагарина сыграл
+6
-1
+5
Магнитка, удачи !)
+5
-1
+4
Ответ Болельщик МГ
Ну да! Ведь за 20 лет свои он столько финалов кубка Гагарина сыграл
Не судите строго , он ещё молод ..
+2
0
+2
Ответ Болельщик МГ
Ну да! Ведь за 20 лет свои он столько финалов кубка Гагарина сыграл
Точно,ничего особенного.Наверное,у него дома целая куча Гагаринский кубков.Все привычно.
+1
-1
0
Ответ Болельщик МГ
Ну да! Ведь за 20 лет свои он столько финалов кубка Гагарина сыграл
в хоккее есть только кубок, все остальное фуфло)
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