Форвард «Металлурга» Гребенкин: «В выходе в финал для меня нет ничего особенного. Мы просто идем по накатанной дороге, все вместе, друг за друга, одним кулаком»

Нападающий «Металлурга» Никита Гребенкин высказался о выходе в финал Кубка Гагарина.

Клуб из Магнитогорска победил «Автомобилист» в полуфинале (4-3) и встретится с «Локомотивом» в решающей серии.

– Какие ощущения после победы над «Автомобилистом» и выхода в финал?

– Легкое опустошение. Тяжелый матч, тяжелый плей-офф. У меня непросто все складывается. Спасибо команде, что поддерживают и находят правильные слова. Спасибо болельщикам, которые были на игре, которые смотрели ее по телевизору, ждали победы и дождались.

– Какой ключевой фактор седьмой игры?

– Забили свои голы. Отработали в защите. Поймали на себя шайбы. Не допускали контратак и сыграли по тактике.

– Седьмой матч в плей-офф – всегда особенные чувства. Волновались перед игрой?

– Честно, не было какого-то «вау». Относился как к обычному матчу. Всегда выходишь только побеждать, радовать болельщиков. Хорошо, что получилось.

– Выход в финал кружит голову или спокойно относитесь к промежуточному достижению?

– В выходе в финал для меня нет ничего особенного. Мы просто идем по накатанной дороге, все вместе, друг за друга, одним кулаком, – сказал .