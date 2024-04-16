22,5 млн человек посетили матчи НХЛ – это новый общий рекорд посещаемости. Заполняемость арен – 97%

Теги болельщики Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Торонто Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Ванкувер Эдмонтон Даллас НХЛ Вегас Хоккей

НХЛ установила общий рекорд посещаемости в этом сезоне.

В текущем регулярном чемпионате 22 560 364 человек посетило матчи НХЛ (проведено в общем 1 294 матча).

Предыдущий рекорд – 22 436 532 болельщика – был зафиксирован в прошлом сезоне-2022/23.

Лига сообщила, что заполняемость 36 арен составила 97 процентов.

В лиге 32 команды, но в этом списке также учитываются состоявшееся в текущем сезоне вынесенные игры в Швеции, а также три матча на открытом воздухе – в Эдмонтоне, Сиэтле и Нью-Джерси.

В этом регулярном чемпионате пройдет еще 18 матчей.

Средняя результативность в текущем сезоне составляет 6,22 гола за игру (против 6,36 в прошлом сезоне), в сезоне-2007/08 показатель был равен 5,56.

27 комментариев
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Вот это задачка для йосе марино. Но верим, величайший тренер современности побьёт и этот рекорд.
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Похоже, пора строить арену в Петербурге, но уже на 30 тысяч
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Я в шоке!
НХЛ идеальная лига !
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В следующем побьют рекорд, если Аризона доедет до Юты.
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Ответ диванные войска России
Похоже, пора строить арену в Петербурге, но уже на 30 тысяч
На 300 тысяч, Роман должен один бить рекорды и ни с кем не делиться
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Мы бы обогнали их,
если бы все брали пример со СКА.
Но к сожалению Роман Борисович у нас один(((
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Ответ Al Al
Мы бы обогнали их, если бы все брали пример со СКА. Но к сожалению Роман Борисович у нас один(((
вы бы сначала начали билеты по 70-120 долларов покупать, а потом обгоны планировали😆
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Ответ Иван Шуткин
Даже во Флориде, 97 процентов?) Там всегда вроде полупустые трибуны
Это раньше полупустые были. Сейчас там хорошо ходят, там 96% в этом сезоне
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Ответ Иван Шуткин
Даже во Флориде, 97 процентов?) Там всегда вроде полупустые трибуны
В прошлом сезоне было в среднем больше 16 тысяч при максимальной вместимости почти 20.000. В ПО почти под завязку.
Не думаю, что в этом сезоне будет ниже.
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Ответ pztpzhmx66
Я в шоке! НХЛ идеальная лига !
Думаю лучшая сто процентов. Идеальная это когда не к чему стремится ты всего достиг. А там соперничество с NBA, NFl и т.д
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Табличка с посещаемостью, кому интересно:
https://www.reddit.com/r/nhl/s/3pCTAHbqEl
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А Запад-то гниет с каждым годом все больше!!! Да, Ротен?
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Сразу 9 команд имеют среднюю посещаемость 99 или 100%!
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Ответ Bangal88
На 300 тысяч, Роман должен один бить рекорды и ни с кем не делиться
встречное предложение: сносим все, что есть на Васильевском острове и делаем из этого огромный Колизей жилых домов, где окна всех квартир будут выходить на арену в центре.
Таким образом СКА будет гарантирована посещаемость в полмиллиона человек за матч примерно, это никакой НХЛ никогда не переплюнет.
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Даже во Флориде, 97 процентов?) Там всегда вроде полупустые трибуны
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Ответ 37old
В следующем побьют рекорд, если Аризона доедет до Юты.
Куда она денется. Вперёд волверинз
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Ответ Иван Шуткин
Даже во Флориде, 97 процентов?) Там всегда вроде полупустые трибуны
В Тампе 100%, в Майами 96,11%
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Один парень просто в шоке!
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СКА поменяется с Зенитом аренами, теперь наверное
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Просто по традиции атмосфера супер. Да и от друзей слышал что там супер. На глобал серии этого года атмосфера просела но есть нюанс шведы больше спокойны.
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КХЛ 5,2 млн и заполняемость 80%
через год до 6млн. апнутся
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Интересно было бы узнать общую выручку с продажи билетов. Просто интересен разрыв с якобы второй лигой мира😬😂🤣
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Наверное они посчитали всех работников арен и тех кто мимо проходил? Так же писали про рекорды КХЛ по посещаемости. Вот и Бэтмэнчик постарался
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Когда есть на кого посмотреть, то на хоккей идёт даже ленивый. В НХЛ смотрибельных игроков не одно созвездие, вот народ и валит на хоккей толпами!
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