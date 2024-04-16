22,5 млн человек посетили матчи НХЛ – это новый общий рекорд посещаемости. Заполняемость арен – 97%

НХЛ установила общий рекорд посещаемости в этом сезоне.

В текущем регулярном чемпионате 22 560 364 человек посетило матчи НХЛ (проведено в общем 1 294 матча).

Предыдущий рекорд – 22 436 532 болельщика – был зафиксирован в прошлом сезоне-2022/23.

Лига сообщила, что заполняемость 36 арен составила 97 процентов.

В лиге 32 команды, но в этом списке также учитываются состоявшееся в текущем сезоне вынесенные игры в Швеции, а также три матча на открытом воздухе – в Эдмонтоне, Сиэтле и Нью-Джерси.

В этом регулярном чемпионате пройдет еще 18 матчей.

Средняя результативность в текущем сезоне составляет 6,22 гола за игру (против 6,36 в прошлом сезоне), в сезоне-2007/08 показатель был равен 5,56.