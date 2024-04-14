Агент Матвеев об увеличении лимита: «Это внесет коррективы в качество игры, вырастет конкуренция. Приятно, что ФХР и КХЛ пробуют все варианты, как сделать хоккей лучше»

Агент Андрей Матвеев высказался про увеличение лимита на легионеров в КХЛ.

Ранее ФХР заявила, что рассмотрит возможность возвращения лимита в пять легионеров на сезон-2024/25.

«Увеличение лимита на пять легионеров кардинально ничего не изменит. Но, безусловно, эта поправка внесет свои коррективы в качество игры, поскольку вырастет конкуренция.

Руководители клубов сами знают, какие цели и задачи преследуют и как вести селекционную работу. Ведь именно они проголосовали за увеличение, значит, это нужно клубам прежде всего.

Приятно видеть, что ФХР и КХЛ динамично развиваются и пробуют все варианты, как сделать хоккей лучше. В этом сезоне сделали лимит на 3 легионеров в команде, а в новом сезоне возвращают 5. Значит, прошлый опыт приносил больше положительных результатов.

Молодым игрокам нужно играть и развиваться – это инвестиция в будущее команды и национальной сборной, но зачастую не хватает усиления извне.

Мало того, игроки будут обмениваться опытом, научатся друг у друга новому, сравнят себя в играх и на тренировках», – сказал хоккейный агент Андрей Матвеев.