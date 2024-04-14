Кросби о 4:6 с «Бостоном»: «Питтсбургу» нужно думать о следующей игре, вот и все»

Сидни Кросби прокомментировал поражение «Питтсбурга» в матче с «Бостоном».

В матче регулярного чемпионата «Питтсбург» проиграл «Бостону» со счетом 4:6.

Сидни Кросби сделал голевую передачу. На счету 36-летнего форварда стало 90 (41+49) очков в этом сезоне.

«Мы должны думать о следующей игре, вот и все.

Это то, что «Питтсбург» делает уже долгое время. Так что мы очень хорошо в этом разбираемся», – сказал Кросби.

Команда занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая от зоны плей-офф на 1 очко за два матча до конца регулярки.