Кросби – 7-й игрок в истории НХЛ, сделавший 1000 ассистов за одну команду. Лидирует Рэй Бурк – 1111 голевых передач за «Бостон»

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Сидни Кросби стал седьмым игроком в НХЛ, который сделал 1000 ассистов за один клуб.

Капитан «Питтсбурга» набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (6:5 ОТ).

На счету 36-летнего канадца стало 89 (41+48) очков в 79 играх в текущем сезоне. За карьеру в рамках регулярок – 1591 (591+1000) балл в 1269 играх. 

Кросби стал седьмым игроком в истории НХЛ, сделавшим 1000 ассистов за одну команду.

Он присоединился к Рэю Бурку (1111 за «Бостон»), Уэйну Гретцки (1086 в составе «Эдмонтона»), Стиву Айзерману (1063 за «Детройт»), Марио Лемье (1033 за «Питтсбург»), Горди Хоу (1023 в составе «Детройта») и Джо Сакику (1016 за «Колорадо» и «Квебек»).

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