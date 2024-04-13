Гончар о Кросби: «Я играл с Ягром, Торнтоном, Лемье, но лучшим назову Сида. Он выдает топ-уровень и в атаке, и в обороне много лет – в мире он такой один»

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Сергей Гончар назвал Сидни Кросби лучшим хоккеистом из всех, с кем играл.

– Какого хоккеиста считаешь номером один из всех, с кем играл?

– Выбор сложный, поскольку, помимо наших ребят, в «Вашингтоне» играл с Яромиром Ягром, Петером Бондрой, Адамом Оутсом, в «Бостоне» – с Джо Торнтоном, в «Питтсбурге» – с Лемье и Кросби.

Все-таки назову Сида. Потому что он очень силен во всех компонентах игры. Очень хорош на вбрасываниях, в игре в обороне, в позиционных действиях, в атаке, много забивает, отдает, отлично играет в большинстве, ему доверяют находиться на льду в решающих эпизодах на последних минутах. Полный комплект!

Сейчас вот он сравнялся с Гретцки по количеству сезонов с минимум очком за игру, отдал тысячную голевую передачу, вошел в десятку сильнейших по очкам в лиге за всю историю.

То есть и атакующий топ-уровень выдает, и в защите на последних минутах играет. Чтобы делать такое постоянно, много лет и на таком уровне – думаю, в мире он один такой. Можно сказать, что какие-то отдельные компоненты у кого-то посильнее. Но чтобы все вместе – только у Кросби, – сказал тренер «Ванкувера» Сергей Гончар.

Сидни Кросби вышел на 10-е место по очкам в истории НХЛ (1591), а также стал 7-м игроком в истории лиги, сделавшим 1000 ассистов за одну команду – «Питтсбург».

Сергей Гончар играл за «Пингвинз» с 2005 по 2010 год, а также работал в клубе тренером с 2015 по 2020 год. 

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3 комментария
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да, Кросби хорош и стабилен
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и по недавному опросу большинство игроков называют его самым совершенным игроком НХЛ
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