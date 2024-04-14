Кросби стал 9-м игроком в истории НХЛ, набравшим 90 и более очков в 36+ лет. У него, Овечкина и Гретцки – по 90 баллов

Теги рейтинги Питтсбург Марио Лемье Сидни Кросби Александр Овечкин Джо Сакик Теему Селянне Уэйн Гретцки НХЛ Горди Хоу Джонни Бьюсик Хоккей

Сидни Кросби сравнялся с Александром Овечкиным и Уэйном Гретцки в одном моменте.

В матче регулярного чемпионата «Питтсбург» проиграл «Бостону» со счетом 4:6.

Сидни Кросби сделал голевую передачу. На счету 36-летнего форварда стало 90 (41+49) очков в этом сезоне.

Он стал девятым игроком в истории НХЛ, сумевшим набрать 90 и более баллов в возрасте 36 лет и старше.

Кросби присоединился к Горди Хоу (103, 44+59 в сезоне-1968-69), Джо Сакику (100, 36+64 в сезоне-2006-07), Жану Рателю (94, 33+61 в сезоне-1976-77), Теему Селянне (94, 48+46 в сезоне-2006-07), Джонни Бьюсику (93, 40+53 в сезоне-1972-73), Марио Лемье (91, 28+63 в сезоне-2002-03), Александру Овечкину (90, 50+40 в сезоне-2021-22) и Уэйну Гретцки (90, 23+67 в сезоне-1997-98).

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1 комментарий
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Сид ещё раз подтвердил свой очень высокий уровень! Но и то, что он похоже самый всестороннее развитый хоккеист во всех аспектах игры, о чём не раз говорили другие игроки и вновь отметил Сергей Гончар, которому мы можем доверять!!!
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