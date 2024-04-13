Кожевников об Овечкине: «Великий. Ждем нового рекорда по голам в НХЛ. Надо его ценить, он наш, свой! Как был настоящим русским мужиком, так им и остается»

Александр Кожевников поделился мнением о форварде Александре Овечкине.

– Кто сейчас главный российский хоккеист в НХЛ?

– Конечно, в отличной форме, но мы ждем от одного – нового рекорда по голам в .

Лет пять назад наши журналисты резко начали мочить Сашу. Писать, что он не любит российский хоккей. Но это же не так! Его надо поддерживать. Свою тридцатку за сезон он точно забьет, если его ломать не будут.

Нам надо его ценить. Он наш, свой! Он как был настоящим русским мужиком, так им и остается. Клуб его любит, простые болельщики тоже. Он великий, – сказал двукратный олимпийский чемпион .

Напомним, капитан « » Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (852 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).