Кожевников об Овечкине: «Великий. Ждем нового рекорда по голам в НХЛ. Надо его ценить, он наш, свой! Как был настоящим русским мужиком, так им и остается»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Александр Кожевников Никита Кучеров Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о форварде Александре Овечкине.

– Кто сейчас главный российский хоккеист в НХЛ?

– Конечно, Кучеров в отличной форме, но мы ждем от Александра Овечкина одного – нового рекорда по голам в НХЛ.

Лет пять назад наши журналисты резко начали мочить Сашу. Писать, что он не любит российский хоккей. Но это же не так! Его надо поддерживать. Свою тридцатку за сезон он точно забьет, если его ломать не будут.

Нам надо его ценить. Он наш, свой! Он как был настоящим русским мужиком, так им и остается. Клуб его любит, простые болельщики тоже. Он великий, – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Напомним, капитан «Вашингтона» Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (852 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

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11 комментариев
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Вчера был день Ротенберга и Плющева, сегодня Кожевников возвращается в инфо поле.
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Кстати и сейчас у Овечкина хватает тех, кто не желает ему добра.
Проверено реакций на Спортсе.
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Это пишет кожевников который в соплях валялся?
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Ответ f0mk4
Не создай putin team, изменилась бы его риторика интересно
Чел приехал из заграницы, полностью не в курсе внутренней ситуации.
А тут такой подгон.... У абсолютного большинства не было бы колебаний.
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Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Вчера был день Ротенберга и Плющева, сегодня Кожевников возвращается в инфо поле.
Синий Кожева с ноги влетает в субботнее утро.
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Ответ Вадим Сидоров
Т.е когда он забил 8 шайб в первых 40 матчах - должны были его хвалить (после 42 шайб в прошлом сезоне)? Мэттьюс за падение результативности тоже бы критиковали. "Интересно, куда они засунули свой язык сейчас ?" Тоже самое можно предъявить и некоторым его фанатам, которые в первой половине сезона тоже помалкивали.
Можно было не так жёстко издеваться.
Слово - серебро, молчание - золото.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Кстати и сейчас у Овечкина хватает тех, кто не желает ему добра. Проверено реакций на Спортсе.
это соевые
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