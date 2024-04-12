Третьяк о спорте в России: «Все понимают, что нужно проводить свои соревнования. Приглашать иностранцев, которые желают приехать. Мы на правильном пути»

Владислав Третьяк заявил о важности проведения соревнований в России.

В июне в Казани пройдут Игры БРИКС. В сентябре в Москве и Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы.

«И правительство, и государство, и президент, и министерство спорта – все понимают, что сегодня нужно проводить свои соревнования.

Приглашать иностранных спортсменов, которые желают приехать. Это очень важно, потому что через соревнования мы увидим новых звездочек.

Они получают колоссальный опыт, особенно молодые спортсмены.

Я думаю, что мы на правильном пути», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.