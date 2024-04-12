Третьяк о спорте в России: «Все понимают, что нужно проводить свои соревнования. Приглашать иностранцев, которые желают приехать. Мы на правильном пути»

Теги ФХР Владислав Третьяк КХЛ Матч ТВ Хоккей

Владислав Третьяк заявил о важности проведения соревнований в России.

В июне в Казани пройдут Игры БРИКС. В сентябре в Москве и Екатеринбурге состоятся Всемирные игры дружбы.

«И правительство, и государство, и президент, и министерство спорта – все понимают, что сегодня нужно проводить свои соревнования.

Приглашать иностранных спортсменов, которые желают приехать. Это очень важно, потому что через соревнования мы увидим новых звездочек.

Они получают колоссальный опыт, особенно молодые спортсмены.

Я думаю, что мы на правильном пути», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

30 комментариев
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Ответ Титюля
И все это за деньги общества, не спрашивая само общество. Может эти деньги передать жителям Орска?
Какой Орск, вы о чем? Они тут великое будущее строят, мир делят, а вы со своим Орском. Вы вообще за Россию болеете?
+28
-2
+26
Но лучше выступать на международных, просто вы заварили такую кашу, что теперь не расхлебаете
+24
-4
+20
Ответ Титюля
И все это за деньги общества, не спрашивая само общество. Может эти деньги передать жителям Орска?
Нецелесообразно Орску, эти деньги опять "грызуны" пожрут.
+15
-2
+13
Дедушка, сколько нам ещё хоккейных арен не хватает, чтобы конкурировать с канадцами?
+13
-1
+12
И все это за деньги общества, не спрашивая само общество. Может эти деньги передать жителям Орска?
+13
-3
+10
Жили ведь нормально. И Олимпиада была и ЧМ 2018. И сборные везде принимали участие. Ну было же все хорошо. Нет, надо было все разломать шаг за шагом. Кому то власти мало показалось. А теперь какие то игры Брикс, Всемирные игры дружбы. Слово то какое подобрали Всемирные.
+9
-1
+8
Ответ Титюля
И все это за деньги общества, не спрашивая само общество. Может эти деньги передать жителям Орска?
Помню в детстве при именах Третьяк и Фетисов , гордость распирала и виделись мужественные войны добра и справедливости . Как жаль , что кумиры детства , стали алчными миллионерами продвигающими чужое мнение .
+7
-1
+6
А дом в Чикаго он не собирается продавать? А дом в Чикаго он не собирается продавать? Или после смерти главного какеиста россии мы узнаем как он с фетисовым всегда были против и возглавляли подполье?
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"И правительство, и государство, и президент, и министерство спорта – все понимают.."

Это не все.
+5
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Я просто напомню, что те, кто в свое время подпевал Сталину, после "безвременной кончины отца народов", с тем же рвением стали подпевать Хрущеву, развенчавшего культ личности предшественника.
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В мировом и европейском футболе не участвуем. Как и во многих других видах. На Олимпиаде - оч. органичено, если получится. Это точно правильный путь? Куда дальше?
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Просто очень хочется дождаться этих рекламируемых Игр и увидеть приехавших спортсменов и уровень их результатов.
+4
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Все понимают что ты ничего не понимаешь
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+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Ну если вы в коме были до 2022 года, то да, тогда вас можно понять.
Да я был в коме. И ОИ 2014 мне померещились. И ЧМ 2018 на котором я на Красной Площади фотографировался с датскими, бразильскими и французскими фанатами мне тоже приснился.
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Вот и посмотрим, кто "желает приехать"...
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Великий спортсмен стал великим газаевым
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Третьяк прекрасно знает что такое тот же NCAA.
И про то как на самых разных уровнях можно делать сумасшедшее шоу. Студенческие и лаже школьные! лиги собирающие по десятки тысяч на стадионах, вот к чему надо страшиться. Но нет же, говорим о каком-то пути убогих.
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Если провести турнир по риммингу, Третьяк будет фаворитом даже при участии иностранных спортсменов
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Ну прям самурай! Отправился он в путь... Здесь шарику должно быть понятно, что без международных пересечений уровень отечественного продукта неизбежно, а возможно и безызбешнохерповторишь, в общем, падает и это во всех сферах, будь то спорт,
промышленность или меню в ресторане.
+1
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И на допинг будем сами себя проверять и все рекорды падут , хотя их и так не признают.
+2
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Очень важно показывать( особенно у себя) что ничего не происходит. Где лозунги на соревнованиях с большими буквами как вначале 22? Что за неуважение .
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Про каких иностранных спортсменах речь, которым он лимит в КХЛ диктует?
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Просто очень хочется дождаться этих рекламируемых Игр и увидеть приехавших спортсменов и уровень их результатов.
В Казани видели же
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Ответ vas1105
В Казани видели же
они опять Дюсалей привезут как на Универсиаду 2013 в Казани, и чтобы попасть в этот цирк надо билет отметить на соревнованиях, как в СССР , хочешь получить апельсины , купи в наборе с морской капустой и килькой в томатном соусе
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А Кубок мира разложился на плесень и липовый мед,
А Игры будущего все идут и идут по плану…
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Ответ Титюля
И все это за деньги общества, не спрашивая само общество. Может эти деньги передать жителям Орска?
Да по большому счету капля в море эти деньги. Другое дело, что никакого эффекта от них нет. Ну если только хоть какая-то спортивная инфраструктура и то не факт.
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