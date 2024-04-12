18-летний Бенсон забросил 10-ю шайбу в сезоне. Он стал третьим в истории «Баффало», кто забил 10+ голов в таком возрасте

Теги рейтинги Баффало Вашингтон Пьер Тюржон НХЛ Фил Хаусли Зак Бенсон Хоккей

Зак Бенсон забил 10-ю шайбу в сезоне и вошел в топ-3 за всю историю «Баффало».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Сейбрз» обыграли «Вашингтон» со счетом 4:2.

18-летний форвард Зак Бенсон забросил шайбу, ставшую для него десятой в этом сезоне.

Он стал третьим игроком в истории «Баффало», который смог забить 10 и более шайб в таком возрасте. Подобное достижение на счету Фила Хаусли (17 шайб в сезоне-1982/83) и Пьера Тюржона (14 шайб в сезоне-1987/88).

Бенсон был выбран под 13-м номером на драфте в 2023 году. В регулярном чемпионате он набрал 29 (10+19) очков в 69 матчах.

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