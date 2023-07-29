«Баффало» подписал 13-го номера драфта Бенсона. Форвард стал 3-м бомбардиром WHL с 98 очками в 60 играх при «+68»

Теги Баффало НХЛ Западная хоккейная лига Зак Бенсон Хоккей

«Баффало» подписал контракт новичка с 13-м номером драфта НХЛ-2023 Заком Бенсоном.

Соглашение с 18-летним канадским форвардом рассчитано на 3 года. 

В минувшем сезоне Бенсон набрал 98 (36+62) очков в 60 играх за «Виннипег Айс» в WHL.

Нападающий занял 3-е место в гонке бомбардиров лиги, уступив лишь Коннору Бедарду и Чейзу Уиткрофту.

Кроме того, он стал вторым по показателю полезности («+68»). В 15 играх плей-офф Бенсон добавил еще 17 (7+10) баллов. 

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3 комментария

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Einfach Safari
у Баффало пул проспектов лучший в лиге как мне кажется) Далин, Козенс, Пауэр, Куинн, Петерка уже в основе. Кулих, Розен, Савой, Остлунд, Джонсон, теперь вот Бенсон это только первораундники драфта, есть молодые перспективные киперы Лууконен и Леви, исправить бы перекос в сторону атаки, да травм серьезных поменьше и надеюсь увидеть Баффало в плей-офф
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Misson
Зак Бенсон в преддрафтовых рейтингах котировался в первой десятке, некоторые его вообще на 5-7 место ставили. Баффало повезло, что взяли Бенсона 13-м пиком.
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Misson
Ответ Einfach Safari
у Баффало пул проспектов лучший в лиге как мне кажется) Далин, Козенс, Пауэр, Куинн, Петерка уже в основе. Кулих, Розен, Савой, Остлунд, Джонсон, теперь вот Бенсон это только первораундники драфта, есть молодые перспективные киперы Лууконен и Леви, исправить бы перекос в сторону атаки, да травм серьезных поменьше и надеюсь увидеть Баффало в плей-офф
Томпсон тоже не старик, да и Кребс пришелся ко двору. Баффало будет набирать обороты и через несколько лет, когда молодежь заматереет, "клинки" должны войти в число сильнейших команд Востока.
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