«Баффало» подписал 13-го номера драфта Бенсона. Форвард стал 3-м бомбардиром WHL с 98 очками в 60 играх при «+68»
«Баффало» подписал контракт новичка с 13-м номером драфта НХЛ-2023 Заком Бенсоном.
Соглашение с 18-летним канадским форвардом рассчитано на 3 года.
В минувшем сезоне Бенсон набрал 98 (36+62) очков в 60 играх за «Виннипег Айс» в WHL.
Нападающий занял 3-е место в гонке бомбардиров лиги, уступив лишь Коннору Бедарду и Чейзу Уиткрофту.
Кроме того, он стал вторым по показателю полезности («+68»). В 15 играх плей-офф Бенсон добавил еще 17 (7+10) баллов.
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