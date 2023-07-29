«Баффало» подписал 13-го номера драфта Бенсона. Форвард стал 3-м бомбардиром WHL с 98 очками в 60 играх при «+68»

«Баффало» подписал контракт новичка с 13-м номером драфта НХЛ-2023 Заком Бенсоном.

Соглашение с 18-летним канадским форвардом рассчитано на 3 года.

В минувшем сезоне Бенсон набрал 98 (36+62) очков в 60 играх за «Виннипег Айс» в WHL.

Нападающий занял 3-е место в гонке бомбардиров лиги, уступив лишь Коннору Бедарду и Чейзу Уиткрофту.

Кроме того, он стал вторым по показателю полезности («+68»). В 15 играх плей-офф Бенсон добавил еще 17 (7+10) баллов.