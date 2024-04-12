Журналист Розен считает, что «Виннипег» может прервать канадскую серию без побед в Кубке Стэнли: «Хеллибак способен сделать разницу»

Теги Торонто Кубок Стэнли Ванкувер Эдмонтон НХЛ Виннипег Коннор Хеллибак Хоккей

Дэн Розен считает «Виннипег» главным претендентом от Канады на Кубок Стэнли.

– Похоже, в плей-офф выйдут четыре канадские команды. У кого из четырех больше шансов преодолеть 31-летнюю серию и вернуть Кубок Стэнли в Канаду?

– У какой команды из числа «Ванкувера», «Виннипега», «Эдмонтона» и «Торонто» лучший вратарь и лучшая защита при игре «5 на 5»?

Ответ: «Джетс», поэтому я считаю их фаворитами от Канады на победу в Кубке Стэнли.

Коннор Хеллибак способен сделать разницу. Мы не знаем, будет ли Тэтчер Демко доступен в составе «Ванкувера». 

Стюарту Скиннеру из «Эдмонтона» и Илье Самсонову из «Торонто» предстоит многое доказать. Я сделаю выбор в пользу Хеллибак на позиции, которая является самой важной в плей-офф.

«Виннипег» пропустили 117 голов при игре «5 на 5» (1,50 за игру). Они выиграют много игр в плей-офф, если смогут продолжать так же.

Даже не будут иметь значения их средние спецкоманды в этом сезоне (18,5% по игре в большинстве, 76,9% в меньшинстве), потому что их игра «5 на 5» сыграет решающую роль, – написал журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен.

«Виннипег» ранее обеспечил проход в розыгрыш Кубка Стэнли и находится на четвертой позиции в таблице Западной конференции.

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