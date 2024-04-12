Ротенберг поздравил с Днем космонавтики: «Гагарин – добрый символ нашей страны, его любят во всем мире. Недаром главный трофей КХЛ назван его именем»

Теги СКА ФХР КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Юрий Гагарин Хоккей

Роман Ротенберг поздравил с Днем космонавтики.

«Дорогие друзья! От всей души поздравляю вас с Днем космонавтики! 12 апреля 1961 года стало эпохальной датой. Наша страна совершила то, о чем все человечество мечтало годами, – советский человек первым полетел в космос. 

По сей день Юрий Алексеевич Гагарин остается добрым символом нашей страны, нашего народа – простой, человечный, улыбчивый. Гагарина знают и любят во всем мире. 

Слаженная командная работа множества людей важна не только в космонавтике и в спорте, особенно в хоккее – недаром главный трофей нашего чемпионата назван именем Юрия Гагарина. 

Пусть День космонавтики ежегодно напоминает нам всем, что вместе мы способны на огромные успехи. С праздником!»  – написал главный тренер СКА и первый вице-президент ФХР в телеграм-канале.

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4 комментария
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Юра давно в космос слетал, а в Америке в 70-ых ещё негры не могли зайти в один автобус с белыми.
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