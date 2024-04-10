«Динамо-Нева» выиграло Кубок Женской хоккейной лиги. В финальной серии обыграли «Бирюсу» из Красноярска – 4-1

Теги женский хоккей Агидель Бирюса Женская хоккейная лига Динамо-Нева Диана Фархутдинова Хоккей

«Динамо-Нева» стало обладателем Кубка Женской хоккейной лиги .

В финальной серии петербургская команда обыграла красноярскую «Бирюсу» со счетом 4-1. 

Самым ценным игроком плей-офф признана вратарь победителей Диана Фархутдинова.

«Динамо-Нева» впервые в истории стало чемпионом Женской хоккейной лиги (ЖХЛ).

Самой титулованной командой ЖХЛ является уфимская «Агидель», которая выигрывала турнир четыре раза (2017/18, 2018/19, 2020/21, 2022/23).

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