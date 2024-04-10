Замгендиректора ФХР о запрете деятельности агентов: «Третьяк писал главе МВД, был ответ – нужен орган, который будет привлекать агентов к ответу. Предлагаем наделить МВД этим правом»

Заместитель гендиректора ФХР рассказал о запрете деятельности спортивных агентов.

«[Президент ФХР Владислав] напрямую писал главе МВД Владимиру Колокольцеву, но там был ответ, что нужно определить орган, который будет привлекать агентов к ответу.

Мы же убеждены, что если не МВД будет привлекать агентов к ответственности, то мы будем и дальше сталкиваться с вышеозвученной проблемой, которая помогает агентам избегать ответственности.

Именно в целях сбора доказательной базы мы предлагаем наделить этим правом МВД, и это повлечет изменения в закон о полиции. Но все равно мы считаем, что это правильный путь», – сказал Александр Кикнадзе.

Сегодня депутат Роман Терюшков предложил запретить деятельность спортивных агентов на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.