Замгендиректора ФХР о запрете деятельности агентов: «Третьяк писал главе МВД, был ответ – нужен орган, который будет привлекать агентов к ответу. Предлагаем наделить МВД этим правом»
Заместитель гендиректора ФХР рассказал о запрете деятельности спортивных агентов.
«[Президент ФХР Владислав] Третьяк напрямую писал главе МВД Владимиру Колокольцеву, но там был ответ, что нужно определить орган, который будет привлекать агентов к ответу.
Мы же убеждены, что если не МВД будет привлекать агентов к ответственности, то мы будем и дальше сталкиваться с вышеозвученной проблемой, которая помогает агентам избегать ответственности.
Именно в целях сбора доказательной базы мы предлагаем наделить этим правом МВД, и это повлечет изменения в закон о полиции. Но все равно мы считаем, что это правильный путь», – сказал Александр Кикнадзе.
Сегодня депутат Роман Терюшков предложил запретить деятельность спортивных агентов на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Или аккредитацию будет осуществлять МВД ? ? ?