Замгендиректора ФХР о запрете деятельности агентов: «Третьяк писал главе МВД, был ответ – нужен орган, который будет привлекать агентов к ответу. Предлагаем наделить МВД этим правом»

Теги ФХР переходы Владислав Третьяк Государственная дума Александр Кикнадзе агенты Политика Роман Терюшков ТАСС Хоккей

Заместитель гендиректора ФХР рассказал о запрете деятельности спортивных агентов.

«[Президент ФХР Владислав] Третьяк напрямую писал главе МВД Владимиру Колокольцеву, но там был ответ, что нужно определить орган, который будет привлекать агентов к ответу.

Мы же убеждены, что если не МВД будет привлекать агентов к ответственности, то мы будем и дальше сталкиваться с вышеозвученной проблемой, которая помогает агентам избегать ответственности.

Именно в целях сбора доказательной базы мы предлагаем наделить этим правом МВД, и это повлечет изменения в закон о полиции. Но все равно мы считаем, что это правильный путь», – сказал Александр Кикнадзе.

Сегодня депутат Роман Терюшков предложил запретить деятельность спортивных агентов на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 

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1 комментарий
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Так профессиональные агенты в соответствии с законом "О спорте" получают официально аккредитацию.
Или аккредитацию будет осуществлять МВД ? ? ?
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