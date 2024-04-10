Василевский достиг отметки 30 побед в 7-м сезоне подряд. Длиннее серии в истории НХЛ были только у Бродера и Руа
Андрей Василевский достиг отметки 30 побед в 7-м сезоне подряд.
Вратарь «Тампы» отразил 30 из 32 бросков в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (5:2).
В 50 матчах в текущем сезоне у россиянина 30 побед при 90,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,85.
Он достиг отметки 30 побед в 7-м сезоне за карьеру в лиге, причем подряд.
Рекордная серия в истории НХЛ принадлежит Мартину Бродеру (12 сезонов подряд с 30+ победами, «Нью-Джерси», 1995/96 – 2007/08).
На втором месте идет Патрик Руа (8 сезонов, «Монреаль» и «Колорадо», 1995/96 – 2002/03).
Серии из 7 сезонов до Василевского выдавали 6 вратарей – Тони Эспозито («Чикаго», 1969/70 – 1975/76), Кен Драйден («Монреаль», 1971/72 – 1978/79), Миикка Кипрусофф («Калгари», 2005/06 – 2011/12), Хенрик Лундквист («Рейнджерс», 2005/06 – 2011/12), Райан Миллер («Баффало», 2005/06 – 2011/12), Роберто Луонго («Флорида», «Ванкувер», 2005/06 – 2011/12).