Автомобилист – Металлург Мг где смотреть четвертый матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Гагарина 2024 9 апреля

Во вторник, 9 апреля, сыграют Автомобилист и Металлург Мг в четвертом матче 1/2 финала Кубка Гагарина 2024.

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Игра пройдет на стадионе «КРК Уралец».

Встречу будут в прямом эфире показывать каналы Матч-ТВ, KHL и KHL Prime.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Автомобилист – Металлург Мг

Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени.

Автомобилист: все новости

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Прогноз на четвертый матч серии Автомобилист – Металлург

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