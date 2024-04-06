Автомобилист – Металлург Мг: прогноз на четвертый матч 9 апреля 2024, КХЛ, плей-офф, полуфинал

Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТБ 4,5

Счет в серии 1 – 2 (1 : 2, 4 : 2, 2 : 3 ОТ)

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Никто не отрицал, что главным виновником поражения «Металлурга» во втором матче будет признан нападающий Максим Мухаметов, который за удар соперника в голову отправился отдыхать на пять минут. За это время «Автомобилист» смог забросить дважды, перевернуть ход игры и выиграть матч. Вместо «расстрела», который обещал Андрей Разин провинившийся игрок просто не вышел на лед в третьей игре, а его место занял Максим Карпов. Плей-офф опытный форвард начал неудачно и вскоре оказался вне игры. Замена получилась вынужденной. У хозяев и в этом матче отсутствовал Кертис Волк. Матч начался на высоких скоростях, и гости по такой игре выглядели чуть лучше. Неудивительно, что они и открыли счет. Данила Юров сделал скидку, а защитник Робин Пресс мощно приложился по шайбе. Вот только долго радоваться не пришлось. Прошло чуть более минуты и размашистая атака «Автомобилиста» привела к ответному голу. После броска Андрея Обидина голкипер гостей Илья Набоков не смог удержать шайбу и подоспевший Степан Хрипунов отправил ее в незащищенные ворота, приведя в восторг всю скамейку и переполненную арену.

Во втором периоде голов не было, но игра была нескучной. Отличиться могла и та, и другая команда. В середине матча две хорошие возможности выйти вперед в счете имели хозяева, но бросок Егора Алексеева отразил вратарь, а Брукс Мэйсек промахнулся из выгодной дистанции. В свою очередь в конце второго отрезка игры Андрей Разин взял тайм-аут после удаления защитника хозяев Ника Эберта, но бригады в меньшинства в этом матче работали отлично. Правда, нужно заметить, что и удалялись соперники немного, лишь по четыре штрафные минуты. В третьей двадцатиминутке вперед внорвь вышли гости. Дмитрий Силантьев забросил свою третью шайбу в плей-офф и сделал это мастерски, — убрав на паузе Андрея Обидина, «выстрелил» под перекладину. Интересно, что за всю регулярку на счету у молодого форварда было тоже три заброшенных шайбы.

Хозяевам нужно было сравнивать счет. Хорошая возможность появилась после удаления Валерия Орехова за пять минут до конца третьего периода. Большинство успеха не принесло, но защитников и вратаря гостей «Автомобилист» нагрузил изрядно. Следствием этого стала шайба заброшенная после замены Евгения Аликина на шестого полевого. Хозяева устроили штурм, нанесли несколько бросков подряд, и Даниил Романцев перевел встречу в овертайм. Там сразу сложилось впечатление, что команды долго задерживаться на льду не намерены. Сначала Мэйсек бросал дважды, но Набоков был надежен, а в ответ тот самый Максим Карпов прошел по левому флангу, отдал шайбу под бросок Люка Джонсона, и «Магнитка» вернула себе преимущество своей площадки. В следующих матчах тренер хозяев Николай Заварухин пообещал больше угроз у ворот «Металлурга». Коэффициенты на четвертый матч серии.

победа «Автомобилиста» — от 2,45 (Pari) до 2,50 (Лига Ставок, Бетсити, Olimpbet)

победа «Металлурга» — от 2,49 (BetBoom) до 2,55 (Pari)

Где смотреть четвертый матч серии Автомобилист – Металлург

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