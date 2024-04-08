Форвард «Колорадо» Рантанен не сыграл с «Далласом». Он в протоколе по сотрясению мозга

Теги травмы Колорадо Даллас НХЛ Микко Рантанен Джаред Беднар Хоккей

Форвард «Колорадо» Микко Рантанен не сыграл в матче НХЛ с «Далласом» (4:7).

Финский нападающий был внесен в протокол по сотрясению мозга.

Игрок получил травму в матче с «Эдмонтоном» (2:6) после силового приема защитника канадского клуба Маттиаса Экхольма. 

«Утром он катался самостоятельно. Он пропустит какое-то время, возможно, несколько дней. Сейчас он в протоколе по сотрясению мозга», – сказал главный тренер «Эвеланш» Джаред Беднар

В текущем сезоне Рантанен набрал 102 (40+62) очка в 77 играх. Он делит шестое место в гонке бомбардиров.

3 комментария
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Потеря для Колорадо.
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Ответ trouble_shooter
Потеря для Колорадо.
Там с такой игрой в защите и вратарем и двух Рантанненов мало будет. А так он к плей-офф должен восстановиться
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Ответ Stas_M
Там с такой игрой в защите и вратарем и двух Рантанненов мало будет. А так он к плей-офф должен восстановиться
После сотрясения вернется через 1,5 недели?
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