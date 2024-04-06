Капризов забил 38-й и 39-й голы в сезоне НХЛ. Форвард продлил до 10 матчей результативную серию в домашних матчах «Миннесоты»

Теги Миннесота НХЛ Виннипег Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов забил 38-й и 39-й голы в сезоне НХЛ.

Нападающий «Миннесоты» забросил две шайбы в первом периоде игры регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

Кирилл Капризов продлил результативную серию до шести игр.

Также российский форвард продлил результативную серию до 10 матчей в домашних играх «Уайлд». На этом промежутке он набрал 17 (9+8) баллов.

В общей сложности в этом сезоне нападающий отметился 86 (39+47) очками 69 матчах регулярного чемпионата.

5 комментариев
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Какой же он крутой
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Недурно, уже дубль,
+1
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Не было бы травмы - гарантированно набрал бы и в этом сезоне 100+ очков ( в сезоне 2021/22 - 108).
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Уже 39 , сходу оформил дубль
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Каприз зажёг!
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