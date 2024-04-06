Капризов забил 38-й и 39-й голы в сезоне НХЛ. Форвард продлил до 10 матчей результативную серию в домашних матчах «Миннесоты»
Кирилл Капризов забил 38-й и 39-й голы в сезоне НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» забросил две шайбы в первом периоде игры регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».
Кирилл Капризов продлил результативную серию до шести игр.
Также российский форвард продлил результативную серию до 10 матчей в домашних играх «Уайлд». На этом промежутке он набрал 17 (9+8) баллов.
В общей сложности в этом сезоне нападающий отметился 86 (39+47) очками 69 матчах регулярного чемпионата.