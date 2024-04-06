Никитин о 2:1 с «Трактором»: «Атмосфера на стадионе подразумевала нервозность, но недопустимо давать сопернику столько шансов. Молодчики ребята из спецбригады меньшинства – сражались»

Теги Локомотив Трактор Игорь Никитин КХЛ Кубок Гагарина Арена-Трактор им. Валерия Белоусова Матч ТВ Хоккей

Игорь Никитин высказался об атмосфере на «Арена-Трактор».

Сегодня челябинский клуб дома уступил «Локомотиву» со счетом 1:2 в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина. 

На данный момент ярославцы ведут в серии с «Трактором» – 3-0.

– На раскатку ваша команда вышла позже на пять минут, чем соперник. Чем это вызвано?

– Мы уже два сезона так разминаемся. Это не впервые сегодня.

– У вас четыре удаления, одно из которых было реализовано. Чем были вызваны штрафы?

– Думаю, что мы все равно люди. Атмосфера на стадионе подразумевала определенную нервозность. Конечно, недопустимо против такой мастеровитой команды давать столько шансов.

Молодчики ребята из спецбригады меньшинства, которые сражались. Они много хороших вещей сделали, – сказал главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин.

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1 комментарий
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Никитин , какие бы не были страсти на трибунах и в игре , но укажите игрокам ,что по пустому , как к примеру с проведением замен , а это не первый раз ,нельзя удаляться - полное внимание !
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