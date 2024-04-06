Салливан о Кросби: «У него ненасытный аппетит к тому, чтобы быть лучшим. Это важный аспект, определяющий его наследие»

Майк Салливан рассказал, что отличает Сидни Кросби от других хоккеистов.

Капитан «Питтсбурга» набрал 84 (39+45) очка в 76 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

«Думаю, что у него ненасытная жажда к победе. У него ненасытный аппетит к тому, чтобы быть лучшим, и он готов приложить все усилия, чтобы это сделать.

Это важный аспект, определяющий его наследие. Это во многом делает его уникальным среди других.

То, что делает его уникальным среди всех игроков, с которыми я когда-либо работал, – это его страсть и стремление быть лучшим», – сказал главный тренер « » .