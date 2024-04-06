Салливан о Кросби: «У него ненасытный аппетит к тому, чтобы быть лучшим. Это важный аспект, определяющий его наследие»

Теги Питтсбург Сидни Кросби НХЛ Майк Салливан Хоккей

Майк Салливан рассказал, что отличает Сидни Кросби от других хоккеистов.

Капитан «Питтсбурга» набрал 84 (39+45) очка в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

«Думаю, что у него ненасытная жажда к победе. У него ненасытный аппетит к тому, чтобы быть лучшим, и он готов приложить все усилия, чтобы это сделать.

Это важный аспект, определяющий его наследие. Это во многом делает его уникальным среди других.

То, что делает его уникальным среди всех игроков, с которыми я когда-либо работал, – это его страсть и стремление быть лучшим», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.

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