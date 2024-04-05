Овечкин об 1:4 с «Питтсбургом»: «Вашингтон» пытается найти красивую комбинацию, но сейчас это не сработает. Нужно быстрее принимать решения»
Александр Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Питтсбургом».
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» уступили «Пингвинз» со счетом 1:4.
Александр Овечкин забросил шайбу в середине третьего периода.
«Думаю, мы стараемся сделать лишнюю передачу. Мы держим шайбу чуть дольше, пытаясь найти красивую комбинацию. Это не сработает, особенно в тот момент сезона, когда все сосредоточены на победе и играют немного быстрее.
Нужно быстрее принимать решения», – сказал капитан «Вашингтона».