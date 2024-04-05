Овечкин об 1:4 с «Питтсбургом»: «Вашингтон» пытается найти красивую комбинацию, но сейчас это не сработает. Нужно быстрее принимать решения»

Теги Питтсбург Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Питтсбургом».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» уступили «Пингвинз» со счетом 1:4.

Александр Овечкин забросил шайбу в середине третьего периода.

«Думаю, мы стараемся сделать лишнюю передачу. Мы держим шайбу чуть дольше, пытаясь найти красивую комбинацию. Это не сработает, особенно в тот момент сезона, когда все сосредоточены на победе и играют немного быстрее.

Нужно быстрее принимать решения», – сказал капитан «Вашингтона».

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1 комментарий
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Всё верно, Саша! Не знаю как, не знаю чем, вам там внутри виднее, но надо побеждать и выходить в плей-офф! А там всякое может случиться, если очень, очень, очень постараться! Удачи, Столичным!!!👋💪✌️
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