Овечкин об 1:4 с «Питтсбургом»: «Вашингтон» пытается найти красивую комбинацию, но сейчас это не сработает. Нужно быстрее принимать решения»

Александр Овечкин прокомментировал поражение «Вашингтона» в матче с «Питтсбургом».

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Кэпиталз» уступили «Пингвинз» со счетом 1:4.

Александр Овечкин забросил шайбу в середине третьего периода.

«Думаю, мы стараемся сделать лишнюю передачу. Мы держим шайбу чуть дольше, пытаясь найти красивую комбинацию. Это не сработает, особенно в тот момент сезона, когда все сосредоточены на победе и играют немного быстрее.

Нужно быстрее принимать решения», – сказал капитан «Вашингтона».