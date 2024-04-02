Макдэвид сделал 97 передач в 71 игре сезона – новый рекорд НХЛ в XXI веке. Коннор превзошел достижение Торнтона

Коннор Макдэвид сделал 97 передач в 71 игре – новый рекорд НХЛ в XXI веке.

Капитан « » отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата с «Сент-Луисом» (2:3 ОТ).

В активе 27-летнего канадца стало 126 (29+97) очков в 71 игре. Он идет на третьем месте в гонке бомбардиров.

установил новый рекорд по числу ассистов за сезон в XXI веке. Он превзошел достижение (2005/06 – 96 передач в 81 игре, «Бостон» и «Сан-Хосе»).

Рекорд лиги по числу передач за сезон принадлежит Уэйну Гретцки (1985/86 – 163 в 80 играх, «Эдмонтон»).