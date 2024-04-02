Макдэвид сделал 97 передач в 71 игре сезона – новый рекорд НХЛ в XXI веке. Коннор превзошел достижение Торнтона

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Коннор Макдэвид сделал 97 передач в 71 игре – новый рекорд НХЛ в XXI веке.

Капитан «Эдмонтона» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (2:3 ОТ). 

В активе 27-летнего канадца стало 126 (29+97) очков в 71 игре. Он идет на третьем месте в гонке бомбардиров

Макдэвид установил новый рекорд по числу ассистов за сезон в XXI веке. Он превзошел достижение Джо Торнтона (2005/06 – 96 передач в 81 игре, «Бостон» и «Сан-Хосе»). 

Рекорд лиги по числу передач за сезон принадлежит Уэйну Гретцки (1985/86 – 163 в 80 играх, «Эдмонтон»). 

12 комментариев
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Ответ encaro_one
Непонятный и невнятный обмен Джамбо Джо был в сезоне 2005/06. Борода очень хорош был и дальше.
Ну Бостон в итоге взял кубок, а Джо - нет.
+16
-1
+15
Непонятный и невнятный обмен Джамбо Джо был в сезоне 2005/06. Борода очень хорош был и дальше.
+10
-2
+8
Ответ Arctic_Baron
Ну Бостон в итоге взял кубок, а Джо - нет.
По факту тех кого получили за Торнтона никак не помогли в походе за КС
+9
-1
+8
с какой планеты он)?
+9
-2
+7
Ответ Spartak Zenit
с какой планеты он)?
Ка-Пэкс
+7
0
+7
Ждем 100+
+8
-3
+5
Ответ SopTecret
163, конечно, даже ему вряд ли покорится
Что значит вряд ли? Как-будто Он был близок к этому.
+5
-2
+3
Ответ Белый офицер
По факту тех кого получили за Торнтона никак не помогли в походе за КС
Ну это обмен запустил длинную цепочку событий, в результате которых в Бостон попали Ференс и Зайденберг. И цитата из разбора этого обмена: "Ференс и Зайденберг на двоих сыграли 774 матча, из которых 119 в плей-офф! А всего же игроки, которые так или иначе перешли в "Бостон" в результате обмена Торнтона, сыграли 1569 матчей."
+1
0
+1
Ответ мистик
Ждем 100+
Пару матчей 🤝
+2
-1
+1
163, конечно, даже ему вряд ли покорится
+1
-1
0
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