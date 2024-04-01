Будро хочет тренировать: «У меня по-прежнему есть страсть, мне это нравится. Я смотрю все матчи»
Брюс Будро заявил, что по-прежнему хочет тренировать.
Специалист находится в статусе свободного агента после увольнения из «Ванкувера» в середине сезона-2021/22. Тренер также возглавлял «Вашингтон», «Анахайм» и «Миннесоту».
«Послушайте, я по-прежнему считаю, что способен тренировать.
По этой причине я много работаю с NHL Network, с телевидением «Вашингтона», с TSN – я смотрю все матчи.
У меня хватает знаний, чтобы тренировать. Мне это нравится. К этому у меня по-прежнему есть страсть.
Поэтому если кто-то проявит ко мне интерес, я проявлю интерес к ним», – сказал 69-летний Брюс Будро.
В нынешнем сезоне Будро тренировал сборную Канаду на Кубке Шпенглера и не вышел в финал, проиграв в полуфинале «Пардубице».