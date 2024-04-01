Будро хочет тренировать: «У меня по-прежнему есть страсть, мне это нравится. Я смотрю все матчи»

Брюс Будро заявил, что по-прежнему хочет тренировать.

Специалист находится в статусе свободного агента после увольнения из « » в середине сезона-2021/22. Тренер также возглавлял « », « » и «Миннесоту».

«Послушайте, я по-прежнему считаю, что способен тренировать.

По этой причине я много работаю с NHL Network, с телевидением «Вашингтона», с TSN – я смотрю все матчи.

У меня хватает знаний, чтобы тренировать. Мне это нравится. К этому у меня по-прежнему есть страсть.

Поэтому если кто-то проявит ко мне интерес, я проявлю интерес к ним», – сказал 69-летний .

В нынешнем сезоне Будро тренировал сборную Канаду на Кубке Шпенглера и не вышел в финал, проиграв в полуфинале «Пардубице».