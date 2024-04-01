Будро хочет тренировать: «У меня по-прежнему есть страсть, мне это нравится. Я смотрю все матчи»

Теги Вашингтон Ванкувер Миннесота Анахайм НХЛ Брюс Будро Хоккей

Брюс Будро заявил, что по-прежнему хочет тренировать.

Специалист находится в статусе свободного агента после увольнения из «Ванкувера» в середине сезона-2021/22. Тренер также возглавлял «Вашингтон», «Анахайм» и «Миннесоту».

«Послушайте, я по-прежнему считаю, что способен тренировать. 

По этой причине я много работаю с NHL Network, с телевидением «Вашингтона», с TSN – я смотрю все матчи.

У меня хватает знаний, чтобы тренировать. Мне это нравится. К этому у меня по-прежнему есть страсть.

Поэтому если кто-то проявит ко мне интерес, я проявлю интерес к ним», – сказал 69-летний Брюс Будро.

В нынешнем сезоне Будро тренировал сборную Канаду на Кубке Шпенглера и не вышел в финал, проиграв в полуфинале «Пардубице».

6 комментариев
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Если смотришь все матчи - это тебе в СКА тогда, помощником несменяемого гения. Но если видел меньше 800 матчей - даже не подходи.
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для побития рекорда греци, самое то взять его в вашик
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Вместо лысого физрука!
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Вашингтон, верни
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про результаты вопрос, но посещаемость в Виннипеге (вроде там проблемы) поднять наверно смог бы. Или туда где результат не сильно пока важен, но чтоб смотреть было не совсем уныло, что-то вроде Анахайма. Проигрывать , так хоть с музыкой.
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Ответ j_jms
про результаты вопрос, но посещаемость в Виннипеге (вроде там проблемы) поднять наверно смог бы. Или туда где результат не сильно пока важен, но чтоб смотреть было не совсем уныло, что-то вроде Анахайма. Проигрывать , так хоть с музыкой.
да, Чикаго, Анахайм, Сан-Хосе, Аризона могли бы дать старику тряхнуть ягодами в ягодицах
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