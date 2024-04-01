«Сибирь» объявила о расторжении контракта со Снеговиком, новым талисманом стал медведь Миша. Сегодня 1 апреля

Теги Сибирь КХЛ МХЛ Сибирские Снайперы Сибирь-Арена ахахаха Хоккей

«Сибирь» 1 апреля показала новый талисман команды.

Клуб объявил об уходе старого талисмана – Снеговика.

«Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт со Снеговиком по соглашению сторон.

Благодарим Снеговика за работу и желаем удачи на новом месте!» – сказано в сообщении пресс-службы клуба, опубликованном в День смеха.

Затем команда представила новый талисман – медведя Мишу из новосибирского зоопарка.

«Он уже приехал на «Сибирь-Арену» и осматривается на новом месте! Добро пожаловать», – сказала пресс-служба.

Шутку поддержал новосибирский зоопарк, подтвердивший информацию.

«Уважаемые гости Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило, мы хотели бы сообщить, что с сегодняшнего дня наш маскот Миша покидает семью зоопарка и становится частью хоккейного клуба «Сибирь». Увидеть Мишу на трибунах «Сибирь-Арены» вы сможете уже с сезона-2024/25!» – говорится в сообщении.

«Сибирь» не первый раз шутит 1 апреля. В 2022 году клуб объявил о переименовании команды МХЛ в «Сугроб».

5 комментариев
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Ответ бета11
Ну и зря. Снеговик был оригинальный, а медведи у Трактора и Локомотива
с 1 апреля
+23
-1
+22
Шутки за триста )
+4
0
+4
У Сибири спина белая
+4
0
+4
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