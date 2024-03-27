Фетисов о СКА: «Жалко, когда такая опытная команда вылетает так рано. Это особый клуб. Но тем и прекрасен хоккей»

Теги СКА Автомобилист Вячеслав Фетисов КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ Хоккей

Вячеслав Фетисов жалеет о вылете СКА из Кубка Гагарина.

СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии второго раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Прежде всего, хотел бы поздравить «Автомобилист» с большим успехом. Болельщики на Урале получили большой праздник.

Конечно, СКА – особый клуб в нашем хоккее. У них самый крутой стадион, который всегда заполняется, мощнейшая поддержка в Санкт‑Петербурге. Жалко, когда такая опытная команда вылетает так рано.

С другой стороны, тем и прекрасен хоккей. Чемпион и победитель не может быть известен заранее. Обидно, что вылетел СКА, но непредсказуемость чемпионата – залог того, что будут полные трибуны и спортивный уровень будет подниматься. Равные возможности для всех клубов – один из принципов движения вперед», – высказался двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

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33 комментария
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а можно определится, молодая и не опытная или все же....
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Особенно жаль великого тренера. Надо же как подставила его команда. Гады
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СКА не особый клуб. Обычный средняк
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Кому жалко СКА что вылетела только Питеру?!А вся остальная страна рада радеханька что они дальше не пошли.
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Про опытную команду - тонко ))
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Чего жалеть то, Это просто праздник хоккея.
Ска отлител,что может быть лучше...😉
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Авто победил заслуженно.
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Вы там в попытках максимально нежно чмокнуть Рому в булки как-то определитесь уже - вылетела опытная команда, или это избыток молодых в команде не позволил шагнуть дальше
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Кому жалко?
Вся страна болела за "Авто".
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Как утомил уже этот плач Ярославны. Вся вменяемая часть болельщиков болела за Автомобилист. Уже неделю вой, как плохо что вылетел СКА
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Чем он особый клуб ? А это он вспомнил Ска - Металлург ( Новокузнецк) и счет 0-13 на табло. Согласен, извиняюсь, просто забыл
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Фетисов , почему не читаешь комменты Главтренера Ска ?Он назвал одну из причин вылета от Авто ,что у них самая молодая команда и поэтому нет опыта игры в плей-офф ! Правда он забыл сказать , а кто этих " молодых неопытных " надёргал ему в команду перед сезоном и во время его !
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Особый, прекрасная характеристика))) Ну да, там особый принцип формирования состава, особый потолок зарплат, и, главное, - там очень особый тренер, "особее" некуда.
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Почему про свой родной ЦСКА ничего не сказал? Он ещё раньше вылетел. Потому что там тренер мужик настоящий, не ищет виноватых в своём проигрыше на стороне. А ваш Рома - мамкин тренер, распустил сопли, собрал всех «старших» вокруг себя и ноет. Это уже не смешно, на это противно смотреть.
Очень напоминает детство, когда чмошку во дворе козявками накормят, а он бежит за старшими пацанами,жалуется им.
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Действительно особенная команда. Правда особенности эти в нормальном обществе либо скрывают, либо высмеивают, либо пытаются с ними бороться, а у нас, наоборот, этими особенностями гордятся
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так походу до следующего года и будут страдать, и искать оправдания
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Крутой стадион, отличный состав, шикарный бюджет, а главный тренер не тренер.
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Интересно,а чем особый клуб СКА?Странно слышать такое от Фетисова.
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Особая, необычная радость. Прежде всего спасибо ХК "АВТОМОБИЛИСТ"!!!
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Фетисову ещё повестку не разослали? Так то у СКА самая молодая команда в истории мирового хоккея
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Фетишов конечно прав, что клуб "особенный", но таких людей как Романист в детстве, чтобы их не обижать, тоже называли "особенными"
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Опытная команда? Он что, мнение главного тренера клуба не читал? Там молодая команда, у которой еще только все впереди
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Он там на зарплате что-ли
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не жалко
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все кто откаментил до меня, знайте - я вас ненавижу. вы просто не оставили мне шанса вставить мои 5 копеек)))
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Чем больше будет жалостливых комментов от звезд, тем меньше будет жалости, понимания и поддержки у простых болельщиков к СКА
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Жалко у пчёлки в попке.
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Чем он особый ??? Кучей бабок ???
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Вырвали жалко из плей-офф) Теперь можно смотреть настоящий хоккей !)
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Особый - это типа как "альтернативно одаренный", "с нарушением интеллектуального развития", "ментальными особенностями"?
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