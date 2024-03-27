Фетисов о СКА: «Жалко, когда такая опытная команда вылетает так рано. Это особый клуб. Но тем и прекрасен хоккей»

Вячеслав Фетисов жалеет о вылете СКА из Кубка Гагарина.

СКА проиграл « » со счетом 1-4 в серии второго раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Прежде всего, хотел бы поздравить «Автомобилист» с большим успехом. Болельщики на Урале получили большой праздник.

Конечно, СКА – особый клуб в нашем хоккее. У них самый крутой стадион, который всегда заполняется, мощнейшая поддержка в Санкт‑Петербурге. Жалко, когда такая опытная команда вылетает так рано.

С другой стороны, тем и прекрасен хоккей. Чемпион и победитель не может быть известен заранее. Обидно, что вылетел СКА, но непредсказуемость чемпионата – залог того, что будут полные трибуны и спортивный уровень будет подниматься. Равные возможности для всех клубов – один из принципов движения вперед», – высказался двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы.

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