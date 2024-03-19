Кубок Гагарина. «Металлург» против «Спартака», СКА примет «Автомобилист»

Теги Металлург Мг СКА Спартак Автомобилист результаты матчей КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

«Металлург» примет «Спартак» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

Также сегодня продолжится серия СКА – «Автомобилист». 

Кубок Гагарина

Второй раунд

Металлург Мг – Спартак
Дата проведения
19 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-0

СКА – Автомобилист
Дата проведения
19 марта, 19.30, «СКА-Арена»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 0-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф

14 комментариев
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Локо и Трактор вчера были - молодцы. Увезли по 2:0 домой.
Авто тоже надо 2:0 из Санкт-Петербурга увезти.
А Спартаку надо сравнивать счет в серии.
+11
-2
+9
За Металлург и Авто! За Урал!
+11
-4
+7
Авто, давайте сегодня также построже. Одну игру взяли, но чем черт не шутит, может вторую удастся зацепить.
+7
-1
+6
Автомобилисты не расслабляйтесь -ждём от вас вторую победу -соперник ни на "грамм" не сильнее вас !
+2
0
+2
За Автомобилист! За уральские команды! Верим!
+3
-1
+2
Удачи магнитам и автомобилистам, ну и закрепить преимущество!
+4
-2
+2
Урал!!!Мы с тобой, вперёд Магнитка!!!!!
Авто не подведи! Нужно забирать 2 игры в
Питере......
+4
-2
+2
Металлургу удачи!
+3
-1
+2
Против тренера - инфантила!
+1
0
+1
Автомобилистам желаю победы! У Магнитки и Спартака серия будет затяжная, хорошие игроки и грамотные тренеры
+2
-1
+1
За Авто!
+1
0
+1
Восток дело тонкое Питер.
За восток
+1
0
+1
Дела в колхозе "Путь самурая" шли плохо. Не сказать ,чтоб совсем уж плохо, можно сказать - даже хорошо. Но с каждым днем все хуже и хуже,..
0
0
0
трудный матч сегодня🤘🤘🤘 но надо побеждать
+2
-2
0
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