Кубок Гагарина. «Металлург» против «Спартака», СКА примет «Автомобилист»
«Металлург» примет «Спартак» во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
Также сегодня продолжится серия СКА – «Автомобилист».
Второй раунд
- Дата проведения
- 19 марта, 17.00, «Арена-Металлург»
Счет в серии: 1-0
- Дата проведения
- 19 марта, 19.30, «СКА-Арена»
Счет в серии: 0-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Второй раунд Кубка Гагарина – все пары: начинается перекрестный плей-офф
Авто тоже надо 2:0 из Санкт-Петербурга увезти.
А Спартаку надо сравнивать счет в серии.
Авто не подведи! Нужно забирать 2 игры в
Питере......
За восток