Кравец о 0:7 от «Локомотива»: «Оценка «Авангарду» – кол. Проиграли по всем моментам: по борьбе, желанию, по всему»

Михаил Кравец оценил на кол игру «Авангарда» после 0:7 от «Локомотива».

« » проиграл со счетом 0:7 во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии – 0-2 в пользу « ».

«Какая тут может быть оценка игры? Счет говорит сам за себя – проиграли по всем моментам: по борьбе, по голам, по желанию, по всему.

Поэтому оценка одна – кол.

Хочу сказать спасибо болельщикам, которые, несмотря на такой счет, до конца игры поддерживали и верили в нашу команду», – сказал главный тренер «Авангарда» на пресс-конференции после матча.