Кравец о 0:7 от «Локомотива»: «Оценка «Авангарду» – кол. Проиграли по всем моментам: по борьбе, желанию, по всему»

Теги Авангард Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец оценил на кол игру «Авангарда» после 0:7 от «Локомотива».

«Авангард» проиграл со счетом 0:7 во втором матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Счет в серии – 0-2 в пользу «Локомотива».

«Какая тут может быть оценка игры? Счет говорит сам за себя – проиграли по всем моментам: по борьбе, по голам, по желанию, по всему.

Поэтому оценка одна – кол.

Хочу сказать спасибо болельщикам, которые, несмотря на такой счет, до конца игры поддерживали и верили в нашу команду», – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец на пресс-конференции после матча.

Материалы по теме

44 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
почему кол? ноль, оценка - ноль
+23
0
+23
Ответ barsik94
В жизни не видел, чтобы вратаря снимали за минуту до конца при счете 0:6. Что у Кравеца в голове было?
это называется потренировать большинство на практике, но и гол престижа есть такое понятие. какая разница 6-0 или 7-0?
+16
-1
+15
В жизни не видел, чтобы вратаря снимали за минуту до конца при счете 0:6. Что у Кравеца в голове было?
+20
-8
+12
Ответ barsik94
В жизни не видел, чтобы вратаря снимали за минуту до конца при счете 0:6. Что у Кравеца в голове было?
он правильно сделал. хотел забить 6 на 4 , чтобы перенести на следующий матч, как бы мостик этим голом. это нормальная практика.
+10
0
+10
Главное для тренеров "Авангарда" - это при расследовании причин не выйти на самих себя, Михаил Григорьевич.
+9
-1
+8
Ответ barsik94
В жизни не видел, чтобы вратаря снимали за минуту до конца при счете 0:6. Что у Кравеца в голове было?
Синтепон, он всегда там!
+7
0
+7
До свидания, дядь Миша!!!
+7
-1
+6
Уж сколь раз говорено,если есть система,которая наигрывалась в течении сезона,то и результат будет лучше чем у команды"свободных художников"...
+4
0
+4
Никогда он не выйдет и не скажет, что причиной поражения является недотренер.
+4
0
+4
Ответ barsik94
В жизни не видел, чтобы вратаря снимали за минуту до конца при счете 0:6. Что у Кравеца в голове было?
Он рассчитывал на победу, немножко ему не хватило для победы!
+4
-1
+3
Ответ Ми Ша
Ну, проиграли. Есть ещё шансы. Плей-офф тем и хорош что всё может перевернуться. В первых двух матчах Локомотив был сильней, победил заслужено.
так проигрывать нужно как-то с достоинством.
+2
0
+2
Ну, проиграли. Есть ещё шансы. Плей-офф тем и хорош что всё может перевернуться. В первых двух матчах Локомотив был сильней, победил заслужено.
+3
-1
+2
Кол это еще хорошая оценка, а вот баранка объективная оценка!
+3
-1
+2
Никитин знает своё дело! Сделал ЦСКА который на его базе до сих пор силён, сделал Локо который переехал остатки его ЦСКА. Системный тренер, сложно всем будет с Локо, нужна железная дисциплина, которой нет у Авангарда.
+2
0
+2
Извините Главтренер, но я бы Эту оценку вашу КОЛ разделил вам с игроками вашими пополам -ну по 0,5 !
+3
-1
+2
Ноль - оценка недотренеру!
+3
-1
+2
Ответ Павел Очнев
Уж сколь раз говорено,если есть система,которая наигрывалась в течении сезона,то и результат будет лучше чем у команды"свободных художников"...
Именно потому, что это командная игра (работа). А системная работа всегда сильнее
+1
0
+1
Ответ barsik94
В жизни не видел, чтобы вратаря снимали за минуту до конца при счете 0:6. Что у Кравеца в голове было?
походу думал овертайм идёт
+1
0
+1
Авангард в тяжелейшем первом матче получил гол во втором овертайме. Это психологически надламывает. Сегодня как результат - опустошение, все эмоции остались там. Локомотив же играл на позитиве. Все решиться в следующей игре в Ярике. Если Омск зацепит, то серия может стать долгой.
+2
-1
+1
"Дуойка!"
+1
0
+1
Ответ barsik94
В жизни не видел, чтобы вратаря снимали за минуту до конца при счете 0:6. Что у Кравеца в голове было?
Забить шайбу, чтобы немного психологически разгрузить команду.
+1
0
+1
Ответ Тюменский медвежонок
я бы проверил тренерский штаб Авангарда на детекторе, ибо снять вратаря при счете 0-6 и сделать специально счет 0-7 в конце, попахивает ставками
Про гол престижа не слышал? Или сам проиграл на тотал 6.5м?
0
0
0
Ответ barsik94
В жизни не видел, чтобы вратаря снимали за минуту до конца при счете 0:6. Что у Кравеца в голове было?
0:6 и 0:7 большая разница для матча плей-офф? Что-то даёт?
0
0
0
Ответ barsik94
В жизни не видел, чтобы вратаря снимали за минуту до конца при счете 0:6. Что у Кравеца в голове было?
Надеялся перевестм игру в ОТ
0
0
0
Ответ barsik94
В жизни не видел, чтобы вратаря снимали за минуту до конца при счете 0:6. Что у Кравеца в голове было?
показать что пофиг на счёт
0
0
0
Ответ barsik94
В жизни не видел, чтобы вратаря снимали за минуту до конца при счете 0:6. Что у Кравеца в голове было?
Терять было нечего, решил наиграть этот компонент на будущее...По-моему, здраво...
0
0
0
Ответ Огюст
Извините Главтренер, но я бы Эту оценку вашу КОЛ разделил вам с игроками вашими пополам -ну по 0,5 !
Да 0,5 они и без тебя разделят, их бы в хоккей научить играть.)))
0
0
0
Ответ Нико Росберг
почему кол? ноль, оценка - ноль
Максимум по "е" баллу за такую игру нужно ставить.
0
0
0
Ответ Нико Росберг
почему кол? ноль, оценка - ноль
Да тут только осиновый кол может помочь..
0
0
0
Казалось бы, причём тут Тимур?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий