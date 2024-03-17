Ротенберг о 2:3 с «Автомобилистом»: «Первый блин комом. Уберем ошибки, перегруппируемся. У СКА есть резервы и козыри»

Теги СКА Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался после поражения от «Автомобилиста» (2:3).

– Что помешало переломить игру?

– Ошибки. Уберем ошибки, перегруппируемся. Серия только начинается. Первый блин комом.

У нас есть резервы. Сейчас поработаем, улучшим. У нас есть резервы и козыри, – сказал главный тренер СКА.

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66 комментариев
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Eщё 3 таких блина и вся хоккейная Россия будет довольна!
+147
-3
+144
С масленицей, Рома
Авто сегодня сожгли чучелo
+90
0
+90
У СКА есть стратегический резерв - возможность снять тренера.
+48
0
+48
🌭
+42
-2
+40
На следующий матч достаем резервных козырных арбитров
+33
0
+33
Вся страна против воротана))
+26
-1
+25
Ответ Lanc
У СКА есть стратегический резерв - возможность снять тренера.
в том то и дело что у них нет такой возможности
+23
0
+23
У нас есть резервы и козыри, промолвил Йозе Мариныч, набирая номер Анисимова.
+20
0
+20
Ответ Артем Соловьев
как же он сыпет пословицами. первый блин комом, долго запрягаем быстро едем etc
Как этот...из фильма "Брат", звали его Круглый что-ли. Копия, такой же персонаж
+20
-1
+19
СКА был на выборных ногах, столько отстояли на участке.
+18
0
+18
Смотри не подавись нашими блинчиками, Рома. Приятного аппетита!
+16
-1
+15
Аккурат на масленицу первый блин, ждем другие блины тоже комом
+14
0
+14
Как же он пытается Американским тренерам подражать. В России никто не говорит «перегруппируемся», в отличие от НХЛ, где говорят «regroup»
+15
-2
+13
Ответ Dan Boyle
Eщё 3 таких блина и вся хоккейная Россия будет довольна!
Резерв это плаксы из пожилого фан клуба ? Козыри это письмо соседу по парадной ?
+15
-2
+13
как же он сыпет пословицами. первый блин комом, долго запрягаем быстро едем etc
+12
-1
+11
Ответ Отличник Ослов
Резерв это плаксы из пожилого фан клуба ? Козыри это письмо соседу по парадной ?
Резерв это судьи
+8
0
+8
Играть надо было и выигрывать дома и резервами уральцев пугать не стоит, они не вчера в хоккей играть научились, вся борьба впереди.
+7
0
+7
"Я сейчас" —сказал Рома и побежал звонить верным друзьям Гоффману и Оленину))))
+7
0
+7
Ответ Костас Костофы
Рома-трэнэр щеки то наел.
На декообраза очень похож...
+7
0
+7
ТинькоффЪ восхищается екатеринбургскими пацанами и гордится каждой заброшенной шайбой!
+6
0
+6
Губу-то не раскатывай, а то Авто еще нашлепает
Резервы у него...
+6
0
+6
Рома-трэнэр щеки то наел.
+5
0
+5
Ответ притвиц
Играть надо было и выигрывать дома и резервами уральцев пугать не стоит, они не вчера в хоккей играть научились, вся борьба впереди.
Золотые слова
+4
0
+4
Ответ Dan Boyle
Как этот...из фильма "Брат", звали его Круглый что-ли. Копия, такой же персонаж
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе!
З.ы. И круглый еще сам смеялся над своими шутками
+4
0
+4
Никогда не выиграешь кубок!
+4
0
+4
Народ не обманешь, страна видит твои комичные блины и ждёт продолжения комов...
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0
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странно. про судейство, лед, систему, нет ни слова.
+3
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+3
Ответ John W Creasy
Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе! З.ы. И круглый еще сам смеялся над своими шутками
Жизнь висит на нитке , а думает о прибытке)
+3
0
+3
Будем надеяться, что все комом:)))
+3
0
+3
У тебя бабла вагон есть, вот это да...
Перегрупперуется он с козырями....
Вот чудик А.....
+3
0
+3
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