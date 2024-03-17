Ротенберг о 2:3 с «Автомобилистом»: «Первый блин комом. Уберем ошибки, перегруппируемся. У СКА есть резервы и козыри»

Роман Ротенберг высказался после поражения от «Автомобилиста» (2:3).

– Что помешало переломить игру?

– Ошибки. Уберем ошибки, перегруппируемся. Серия только начинается. Первый блин комом.

У нас есть резервы. Сейчас поработаем, улучшим. У нас есть резервы и козыри, – сказал главный тренер .