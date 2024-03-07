Капитана СКА Никишина не удалили за удар Силаеву в бедро. Арбитр изначально поднял руку, но изменил решение после видеопросмотра

Теги СКА Торпедо судьи видео КХЛ Александр Сергеев Иван Фатеев Александр Никишин Антон Силаев Хоккей

Александр Никишин не был удален за силовой прием против Антона Силаева.

«Торпедо» и СКА проводят четвертый матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

Во втором периоде защитник СКА Александр Никишин применил силовой прием против 17-летнего игрока «Торпедо» Антона Силаева.

Силаев получил передачу в средней зоне, а затем вбросил шайбу в чужую, направляясь за ней, но в этот момент его встретил Никишин, выполнивший силовой прием в область бедра.

Находившийся рядом арбитр изначально поднял руку, сигнализируя удаление, однако после этого судьи приняли решение обратиться к видеопросмотру, после которого определили, что удаления в этом эпизоде не было.

Силаев покинул площадку, но спустя некоторое время вернулся в игру.

Главными арбитрами игры являются Иван Фатеев и Александр Сергеев.

36 комментариев
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Это не удар в колено ( я не болельщик СКА)
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Ну так верно не удалил же. Ударил чем?! Заголовок ппц. Классический силовой для хоккея, правда до Каспарайтиса далеко.
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Зачем Спортс набрасывает заголовками, которые приходят в пушах "за удар в колено"? чтобы потом в самой новости несколько раз назвать это уже "силовым приемом"? кликбейт?
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Заголовок и текст наброс для публики с именами "палачей". Удара-то не было, Никишин по правилам поставил корпус, на который налетел бедром Силаев. Не о чем говорить
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А почему должны удалять за чистый силовой приём?Новость высосана.
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Нет здесь никакого удара в колено
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Ну если быть честным, то шикарный силовой. Но если б это сделали против игрока СКА, то Йозе бы вопил про миллиметры до смерти и шрам на всю жизнь и народ все видит. P.S Никишин провел шикарнейший силовой.
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Чисты силовой, Силаеву здоровья!!!
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Чисто силовой (бол.Спартака
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Так удара то не было. Дали бы 5 минут - это был бы беспредел.
Молодой сам напоролся на Никишина
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Увы, Саша Никишин стал быдланом, много грязи и махания кулаками. В прошлом сезоне крошечному китайцу чуть голову не оторвал броском на борт, в этом быдлит. Спасибо, Камара из Барыса поставил на место! Рано дали этой зелени капитанскую повязку, нет у него для этого ни-че-го!
+19
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Это чистый удар жопой в колено, удаления нет
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"Судьи не засчитали три гола Торпедо в матче против СКА"
В матче, проходящем в Нижнем Новгороде, арбитры не засчитали взятие ворот в трёх случаях из четырёх, по причине того, что шайба только один раз попала в ворота.
+6
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Ща диванные эксперты поналетят и скажут, что во всём виноват "Газпром" и админресурс.
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Ответ Александр Смирнов
даже если это и удар в колено. Наказывают за удар КОЛЕНОМ, а не за удар В КОЛЕНО
Ну,да. Опой в колено не считается )
+4
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+3
Ответ Russ Ivan
Увы, Саша Никишин стал быдланом, много грязи и махания кулаками. В прошлом сезоне крошечному китайцу чуть голову не оторвал броском на борт, в этом быдлит. Спасибо, Камара из Барыса поставил на место! Рано дали этой зелени капитанскую повязку, нет у него для этого ни-че-го!
В образе Саша уже!
+2
0
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Ответ Ярославец75
Куда он опаздывает? Обычная мельница. Красиво, эффектно. P. S Силаеву здоровья.
Мельница если бы он под игрока под сел, а Силаев его обьезжал, с каких пор в ногу это мельница?
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Классический спортс. Лишь бы набросить на СКА.
+5
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Ответ zho3716
Ротенберг наверное возмутится)
Конечно возмутится!
Никишина чуть инвалидом не сделали.
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Удаления не было. Тут вопросов никаких
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Ответ Ai-98
Это не удар в колено ( я не болельщик СКА)
Фактически это удар жопой( бедром) в колено. Когда я смотрел хоккей( давненько) это был чистейший силовой прием. Сейчас видел много раз как за такое удаляли.
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Ответ NN281061
У Силаева бедро находится на месте колена?..
и что по факту игру судья сломал
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Была же новость про колено, а теперь уже в бедро
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Ответ Russ Ivan
Вот твоя голубая правда - я не написал ни слова о силовом Никишина, мой опус был о другом. Научись читать))
Так и я не писал будто ты о силовом писал. Я написал, что ты выдавил из себя ложь и оскорбления. А про силовой лишь подчеркнул, в каком именно моменте, совсем уж неуместном, ты до этого опустился. Научись читать.
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Ответ CaSpeR-13
Была же новость про колено, а теперь уже в бедро
Жопом в колено попасть - это через край.
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Не удалил и не удалил…
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