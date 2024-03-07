Капитана СКА Никишина не удалили за удар Силаеву в бедро. Арбитр изначально поднял руку, но изменил решение после видеопросмотра

Александр Никишин не был удален за силовой прием против Антона Силаева.

« » и СКА проводят четвертый матч серии первого раунда Кубка Гагарина.

Во втором периоде защитник СКА Александр Никишин применил силовой прием против 17-летнего игрока «Торпедо» .

Силаев получил передачу в средней зоне, а затем вбросил шайбу в чужую, направляясь за ней, но в этот момент его встретил Никишин, выполнивший силовой прием в область бедра.

Находившийся рядом арбитр изначально поднял руку, сигнализируя удаление, однако после этого судьи приняли решение обратиться к видеопросмотру, после которого определили, что удаления в этом эпизоде не было.

Силаев покинул площадку, но спустя некоторое время вернулся в игру.

Главными арбитрами игры являются Иван Фатеев и Александр Сергеев.