Капитана СКА Никишина не удалили за удар Силаеву в бедро. Арбитр изначально поднял руку, но изменил решение после видеопросмотра
Александр Никишин не был удален за силовой прием против Антона Силаева.
«Торпедо» и СКА проводят четвертый матч серии первого раунда Кубка Гагарина.
Во втором периоде защитник СКА Александр Никишин применил силовой прием против 17-летнего игрока «Торпедо» Антона Силаева.
Силаев получил передачу в средней зоне, а затем вбросил шайбу в чужую, направляясь за ней, но в этот момент его встретил Никишин, выполнивший силовой прием в область бедра.
Находившийся рядом арбитр изначально поднял руку, сигнализируя удаление, однако после этого судьи приняли решение обратиться к видеопросмотру, после которого определили, что удаления в этом эпизоде не было.
Силаев покинул площадку, но спустя некоторое время вернулся в игру.
Главными арбитрами игры являются Иван Фатеев и Александр Сергеев.
Молодой сам напоролся на Никишина
В матче, проходящем в Нижнем Новгороде, арбитры не засчитали взятие ворот в трёх случаях из четырёх, по причине того, что шайба только один раз попала в ворота.
Никишина чуть инвалидом не сделали.