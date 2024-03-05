Маккиннон набрал 2+2 в матче с «Чикаго» и догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ. У обоих лидеров по 105 очков

Нэтан Маккиннон догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров.

Форвард « » набрал 4 (2+2) очка в игре регулярного чемпионата с « » (5:0) и был признан второй звездой.

В активе 28-летнего канадца стало 105 (39+66) очков в 63 играх в текущем сезоне. «Эвеланш» осталось провести 19 матчей.

Маккиннон делит лидерство в гонке бомбардиров с из « » (105 очков в 62 играх, 38+67). «Лайтнинг» осталось провести 19 матчей.

На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 97 (23+74) баллами в 57 играх. «Ойлерс» осталось провести 23 матча.