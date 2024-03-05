Маккиннон набрал 2+2 в матче с «Чикаго» и догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ. У обоих лидеров по 105 очков
Нэтан Маккиннон догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров.
Форвард «Колорадо» набрал 4 (2+2) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:0) и был признан второй звездой.
В активе 28-летнего канадца стало 105 (39+66) очков в 63 играх в текущем сезоне. «Эвеланш» осталось провести 19 матчей.
Маккиннон делит лидерство в гонке бомбардиров с Никитой Кучеровым из «Тампы» (105 очков в 62 играх, 38+67). «Лайтнинг» осталось провести 19 матчей.
На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 97 (23+74) баллами в 57 играх. «Ойлерс» осталось провести 23 матча.
К.Макдэвид - 30 очков (3 гола + 27 передач), 14 игр
В.Нюландер - 22 очка (10+12), 14 игр
О.Мэтьюс - 21 очко (13+8), 14 игр
К.Капризов - 21 очко (10+11), 13 игр
Н.Маккиннон - 21 очко (8+13), 14 игр
Л.Драйзайтль - 21 очко (7+14), 14 игр
Д.Пастрняк - 21 очко (5+16), 15 игр
М.Марнер - 21 очко (4+17), 13 игр
Н.Кучеров - 20 очков (6+14), 13 игр
А.Панарин - 20 очков (5+15), 14 игр
А если серьёзно, то там первая тройка не меняется уже которую неделю, а тут напряжённая борьба: видно кто подсдал за последний месяц, а кто прибавил.
Ну и на всякий случай, с 1 января 2024 года на текущий момент по набранным очкам :
К.Макдэвид - 49 очков (10 голов + 39 передач), 25 игр
Н.Маккиннон - 46 очков (20+27), 26 игр
Н.Кучеров - 44 очка (12+32), 25 игр
Еще и МакДи должен приблизится на 2-3 очка.
Макин - "Харт"
Макдэвид - "Тед Линдсей"
А что, вполне возможно. Подобный сценарий был в 2012/2013 - Ови "Харт", Кросби "Тед Линдсей" и Сан-Луи "Арт Росс"
Тут кто-то писал о "Харте" Мэттьюса - даже если он забьёт 70, но отстанет от Кучерова с Макин на 30 очков... Давать Харта перебор - всё-таки хоккей не футбол где голы рулят. В хоккее больше очки в приоритете, как минимум сопоставимы по значимости.