Маккиннон набрал 2+2 в матче с «Чикаго» и догнал Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ. У обоих лидеров по 105 очков

Теги рейтинги Тампа-Бэй Чикаго Колорадо Эдмонтон НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Нэтан Маккиннон догнал Никиту Кучерова в гонке бомбардиров.

Форвард «Колорадо» набрал 4 (2+2) очка в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (5:0) и был признан второй звездой. 

В активе 28-летнего канадца стало 105 (39+66) очков в 63 играх в текущем сезоне. «Эвеланш» осталось провести 19 матчей. 

Маккиннон делит лидерство в гонке бомбардиров с Никитой Кучеровым из «Тампы» (105 очков в 62 играх, 38+67). «Лайтнинг» осталось провести 19 матчей. 

На третьем месте идет капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 97 (23+74) баллами в 57 играх. «Ойлерс» осталось провести 23 матча. 

24 комментария
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Мак похоже тоже подкатит, интересно будет
+32
0
+32
Похоже макдевид всех опередит,4 мачта в запасе и всего 8 очков отставание
+24
-3
+21
Ответ koba1111
Мак похоже тоже подкатит, интересно будет
Который Дэвид
+17
-2
+15
С 1 февраля 2024 года на текущий момент по набранным очкам :
К.Макдэвид - 30 очков (3 гола + 27 передач), 14 игр
В.Нюландер - 22 очка (10+12), 14 игр
О.Мэтьюс - 21 очко (13+8), 14 игр
К.Капризов - 21 очко (10+11), 13 игр
Н.Маккиннон - 21 очко (8+13), 14 игр
Л.Драйзайтль - 21 очко (7+14), 14 игр
Д.Пастрняк - 21 очко (5+16), 15 игр
М.Марнер - 21 очко (4+17), 13 игр
Н.Кучеров - 20 очков (6+14), 13 игр
А.Панарин - 20 очков (5+15), 14 игр
+14
-2
+12
Ответ Кучерявый персик
А кто стал первой звездой ?)
Вратарь Аннунен (ему нужнее)
+7
0
+7
Ответ АРХАТ
Кучеров - "Арт Росс" Макин - "Харт" Макдэвид - "Тед Линдсей" А что, вполне возможно. Подобный сценарий был в 2012/2013 - Ови "Харт", Кросби "Тед Линдсей" и Сан-Луи "Арт Росс" Тут кто-то писал о "Харте" Мэттьюса - даже если он забьёт 70, но отстанет от Кучерова с Макин на 30 очков... Давать Харта перебор - всё-таки хоккей не футбол где голы рулят. В хоккее больше очки в приоритете, как минимум сопоставимы по значимости.
70+шайб в последний раз забивали более 30 лет назад.Если Мэттьюзу такое удастся,то точно не станет рядовым событием.Вполне могут и Хартом отметить.
+8
-3
+5
Ответ koba1111
Который Дэвид
а мы подумали про золотые арки
+6
-1
+5
Ответ Амфитрион
Комментарий скрыт
Браво , Мак !
+9
-5
+4
Очень рад за Нэтана , не сбавлять темп !
+10
-7
+3
Ответ Иван Еремин
В чем прикол считать с 1-го февраля, когда правльно с начала года
Тут сразу видно как Ткачук подстух в феврале, а Макдевид рванул)))
А если серьёзно, то там первая тройка не меняется уже которую неделю, а тут напряжённая борьба: видно кто подсдал за последний месяц, а кто прибавил.
Ну и на всякий случай, с 1 января 2024 года на текущий момент по набранным очкам :
К.Макдэвид - 49 очков (10 голов + 39 передач), 25 игр
Н.Маккиннон - 46 очков (20+27), 26 игр
Н.Кучеров - 44 очка (12+32), 25 игр
+3
0
+3
Было ожидаемо. Во первых соперник не самый сильный, во вторых у Тампы выходной.
Еще и МакДи должен приблизится на 2-3 очка.
+7
-4
+3
Да просто великолепно играют Маккиннон и Кучеров.Но им будет очень и очень тяжело бороться за Арт росс.Слишком уж сумасшедшую форму набрал Макдэвид.Скорее всего за Харт поборется Маккиннон.
+3
-1
+2
Маккиннон подкрался незаметно. Второй раз.
+2
0
+2
Кучеров - "Арт Росс"
Макин - "Харт"
Макдэвид - "Тед Линдсей"
А что, вполне возможно. Подобный сценарий был в 2012/2013 - Ови "Харт", Кросби "Тед Линдсей" и Сан-Луи "Арт Росс"
Тут кто-то писал о "Харте" Мэттьюса - даже если он забьёт 70, но отстанет от Кучерова с Макин на 30 очков... Давать Харта перебор - всё-таки хоккей не футбол где голы рулят. В хоккее больше очки в приоритете, как минимум сопоставимы по значимости.
+8
-6
+2
Натан крут,интересно смотреть на их соревнование.Хочется чтобы победил Куч,но таким соперникам не стыдно уступить
+3
-2
+1
А кто стал первой звездой ?)
+1
0
+1
Ответ Иван Еремин
В чем прикол считать с 1-го февраля, когда правльно с начала года
Это называется обман статистики, как выгодно, так и показывает.
+4
-3
+1
Ответ Sonomdorj Enkhbayar
Да просто великолепно играют Маккиннон и Кучеров.Но им будет очень и очень тяжело бороться за Арт росс.Слишком уж сумасшедшую форму набрал Макдэвид.Скорее всего за Харт поборется Маккиннон.
что за "сумасшедшая форма" у макдака..по 10 игр не забивать?)))
+2
-1
+1
Пахаг, Барен,Азфотки.Лица к осмотру))
+4
-4
0
Ответ Данияр Мухамадеев
70+шайб в последний раз забивали более 30 лет назад.Если Мэттьюзу такое удастся,то точно не станет рядовым событием.Вполне могут и Хартом отметить.
не знаю, чето он уставший какой то, такие впечатления от последних игр
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