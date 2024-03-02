Петтерссон продлил контракт с «Ванкувером» на 8 лет. Кэпхит – 11,6 млн долларов

Теги Ванкувер НХЛ Элиас Петтерссон Хоккей

Нападающий Элиас Петтерссон продлил контракт с «Ванкувером».

Срок соглашения рассчитан на 8 лет.

По информации инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, зарплата игрока составит 11,6 млн долларов в год в среднем.

Действующее соглашение 25-летнего форварда со средней зарплатой 7,35 млн долларов в год рассчитано до конца сезона-2023/24. Летом он мог стать ограниченно свободным агентом.

В 62 матчах за «Ванкувер» в текущем регулярном чемпионате НХЛ Элиас Петтерссон набрал 75 (29+46) очков.

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18 комментариев
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Для Ванкувера - системообразующий игрок, заменить его было бы очень сложно, если вообще возможно. Его обмен был бы шагом назад в построении команды-контендера. Хорошо, что договорились. Теперь можно искать подходящих партнеров.
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Ну кто бы сомневался. Он - настоящее и будущее Ванкувера. Где они бы взяли аналогичного игрока, если бы обменяли/отпустили? Весь прайм проведет в Кэнакс. Главное чтобы без травм.
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Афигеть
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
11,6 мульта за игрока который имеет меньше одного результативного действия за игру с начала карьеры в НХЛ. Офигеть...
Игры - 387
Очки - 398

Больше очка за игру в плей-офф
+3
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+3
Ответ Дмитрий Колышкин
Теперь Альвину ещё больше раздумий, на что подписывать Хронека, Задорова, Майерса и других при остатке 24 млн
Майерса наверняка не продлят.
+2
-1
+1
Ответ Дмитрий Колышкин
Теперь Альвину ещё больше раздумий, на что подписывать Хронека, Задорова, Майерса и других при остатке 24 млн
Заборов и Майерс на **г не упали
+3
-2
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
11,6 мульта за игрока который имеет меньше одного результативного действия за игру с начала карьеры в НХЛ. Офигеть...
Во-первых, больше одного результативного действия за игру с начала карьеры в НХЛ
Во-вторых, по нынешним меркам отличный контракт
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Отличный контракт для обеих сторон. Ванкувер сегодняшний трудно представить без Петерсона
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Хороший контракт
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Ну мне кажется после братьев Сединов, это системообразующий игрок
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
11,6 мульта за игрока который имеет меньше одного результативного действия за игру с начала карьеры в НХЛ. Офигеть...
С начала карьеры лишь избранные имеют больше одного результативного действия за игру.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
11,6 мульта за игрока который имеет меньше одного результативного действия за игру с начала карьеры в НХЛ. Офигеть...
в чем офигенность то?) в лиге элитных двусторонних центров можно по пальцам руки пересчитать, Петерсон один из них
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