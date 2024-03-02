Петтерссон продлил контракт с «Ванкувером» на 8 лет. Кэпхит – 11,6 млн долларов

Нападающий Элиас Петтерссон продлил контракт с «Ванкувером».

Срок соглашения рассчитан на 8 лет.

По информации инсайдера Daily Faceoff Фрэнка Серавалли, зарплата игрока составит 11,6 млн долларов в год в среднем.

Действующее соглашение 25-летнего форварда со средней зарплатой 7,35 млн долларов в год рассчитано до конца сезона-2023/24. Летом он мог стать ограниченно свободным агентом.

В 62 матчах за «Ванкувер» в текущем регулярном чемпионате НХЛ Элиас Петтерссон набрал 75 (29+46) очков.