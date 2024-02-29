Яндекс Плюс и КХЛ представили тизер к розыгрышу Кубка Гагарина – с отсылками к фильму «Голодные игры» и голосом Джона Уика

29 февраля, в день начала розыгрыша Кубка Гагарина, Яндекс Плюс и КХЛ представили тизер к шестнадцатому сезону плей-офф, над созданием которого работали команды продюсерского центра Яндекса и студии Neopoleon. Ранее креативная студия снимала заставки для оригинальных проектов Кинопоиска – фильмов «Мажор» и «Триггер», двух сезонов сериала «Пищеблок», второго сезона сериала «Последний министр» и «Просто представь, что мы знаем».

Концепция тизера к плей-офф КХЛ-2023/24 – «Холодные игры» – отсылает к антиутопическому боевику «Голодные игры» режиссера Гэри Росса по одноименному роману Сьюзен Коллинз. В основе сюжета – борьба героев за жизнь в опасной игре, за которой в прямом эфире следит вся страна. Как и в первоисточнике, хоккейный плей-офф – соревнование на вылет, где проигравший выбывает, а победитель продолжает борьбу. Чтобы выжить, команде необходимо побеждать в каждой следующей серии соревнования.

В тизере «Холодные игры» можно увидеть отсылки к оригинальному произведению: комнату с экранами видеопросмотра и фигурой Распорядителя, обратный отсчет к началу игр и пожелание удачи участникам, а хоккейный стадион символизирует Арену для игр. Тизер озвучил актер Владимир Антоник – русский голос Уинстона во франшизе «Джон Уик».

Кубок Гагарина 2024 – второй этап шестнадцатого сезона КХЛ. 29 февраля стартовые матчи плей-офф проведут пары: «Салават Юлаев» и «Трактор», «Локомотив» и ЦСКА, «Спартак» и «Северсталь», «Ак Барс» и «Автомобилист».