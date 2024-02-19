Панарин с 1+2 в матче на открытом воздухе стал 1-й звездой дня в НХЛ

Теги рейтинги Рейнджерс Колорадо Лос-Анджелес НХЛ Артемий Панарин Нэтан Маккиннон NHL Stadium Series Адриан Кемпе Хоккей

Артемий Панарин с 1+2 в матче на открытом воздухе стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня. 

Третья звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (4:3). Он сократил отставание от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров – 91 очко против 94. 

Вторая звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе с дублем в ворота «Питтсбурга» (2:1). 

Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 3 (1+2) очками в матче с «Айлендерс» (6:5 ОТ) на открытом воздухе. Россиянин стал автором победного гола в овертайме. 

8 комментариев
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Это они еще не в коркино играли😏
+15
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+15
2-ая звезда матча, 1-ая звезда дня.
Люблю НХЛ)
и не надо писать про организаторов матча и т.п.)
+15
-1
+14
Шикарный матч,шикарный Панарин,Артемий давно заслужил пробить 100 очков,очень надеюсь в этом сезоне получится!
+8
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+8
Вот это подгон Артемий себе устроил на рождение второго ребенка! Победный гол в овертайме Зимней классики в дерби Нью-Йорка при прочим 80000 зрителей – элитный подарок.
+4
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+4
Ответ Dimash Balatayev
2-ая звезда матча, 1-ая звезда дня. Люблю НХЛ) и не надо писать про организаторов матча и т.п.)
Трочек не за те деньги играет чтобы ставить его первой звездой(а по игре заслужил)
+3
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Ответ Gangtrang
Трочек не за те деньги играет чтобы ставить его первой звездой(а по игре заслужил)
))
+1
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+1
Артемий просто красавчик!!!
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Ответ Dimash Balatayev
2-ая звезда матча, 1-ая звезда дня. Люблю НХЛ) и не надо писать про организаторов матча и т.п.)
<<2-ая звезда матча, 1-ая звезда дня.<<

Почему то напоминает "да что там в мире, в России!"
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