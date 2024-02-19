Артемий Панарин с 1+2 в матче на открытом воздухе стал 1-й звездой дня в НХЛ.

Лига подвела итоги игрового дня.

Третья звезда – форвард « » , набравший 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (4:3). Он сократил отставание от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров – 91 очко против 94.

Вторая звезда – форвард « » с дублем в ворота «Питтсбурга» (2:1).

Первая звезда – форвард «Рейнджерс» с 3 (1+2) очками в матче с «Айлендерс» (6:5 ОТ) на открытом воздухе. Россиянин стал автором победного гола в овертайме.