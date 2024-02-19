Панарин с 1+2 в матче на открытом воздухе стал 1-й звездой дня в НХЛ
Артемий Панарин с 1+2 в матче на открытом воздухе стал 1-й звездой дня в НХЛ.
Лига подвела итоги игрового дня.
Третья звезда – форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, набравший 2 (1+1) очка в матче с «Аризоной» (4:3). Он сократил отставание от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров – 91 очко против 94.
Вторая звезда – форвард «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе с дублем в ворота «Питтсбурга» (2:1).
Первая звезда – форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин с 3 (1+2) очками в матче с «Айлендерс» (6:5 ОТ) на открытом воздухе. Россиянин стал автором победного гола в овертайме.
Люблю НХЛ)
и не надо писать про организаторов матча и т.п.)
Почему то напоминает "да что там в мире, в России!"