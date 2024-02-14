Кучеров забил «Бостону» и 1-м в сезоне НХЛ набрал 90 очков. Он 3-й игрок в XXI веке, достигший этой отметки до 55-й игры

Теги рейтинги Бостон Тампа-Бэй Сидни Кросби НХЛ Никита Кучеров Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 90 очков.

Форвард «Тампы» забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:2 Б). 

В активе 30-летнего россиянина стало 90 (34+56) очков в 53 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.

Отрыв от идущего вторым Нэтана Маккиннона из «Колорадо» (87 очков в 54 играх, 33+54, сегодня – 2 передачи в игре с «Вашингтоном») сократился до 3 баллов. 

Кучеров стал 3-м игроком НХЛ в XXI веке, набравшим 90-е очко в сезоне до 55-й игры. Ранее такое достижение в актив записали Сидни Кросби (54 игры, 2006/07, «Питтсбург») и Коннор Макдэвид (50 игр, 2020/21 и 2022/23, «Эдмонтон»). 

Сегодня Никита (23:55, 5:49 – в большинстве, «минус 1») нанес 6 бросков в створ и 2 мимо, сделал 1 блок и допустил 1 потерю. 

8 комментариев
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Ответ Дмитрий Васин
Самый недооцененный игрок современности
Кем он недолценен комментароми со спортса ? У него есть Харт, арт, он с 5 раз вызывался на матч всех звёзд..
+12
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+12
Молодец , Никита
И победа по буллитам Тампы важна
Гонка за Арт и плов в разгаре
+5
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+5
Ответ Фанат Ференцвароша
Комментарий скрыт
Сейчас бы по матчу звезд уровень игрока измерять. По матчу звезд, куда Джон Скотт ездил
+4
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+4
Надо больше очков
+1
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+1
Куч могуч!!! Так держать Никитос!
+1
0
+1
Самый недооцененный игрок современности
+6
-6
0
Ответ as04034@gmail.com
Кем он недолценен комментароми со спортса ? У него есть Харт, арт, он с 5 раз вызывался на матч всех звёзд..
2 раза лучший бомбардир ПО и ни одного коня
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