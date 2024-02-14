Кучеров забил «Бостону» и 1-м в сезоне НХЛ набрал 90 очков. Он 3-й игрок в XXI веке, достигший этой отметки до 55-й игры

Никита Кучеров первым в сезоне НХЛ набрал 90 очков.

Форвард « » забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (3:2 Б).

В активе 30-летнего россиянина стало 90 (34+56) очков в 53 играх. Он лидирует в гонке бомбардиров лиги.

Отрыв от идущего вторым из «Колорадо» (87 очков в 54 играх, 33+54, сегодня – 2 передачи в игре с «Вашингтоном») сократился до 3 баллов.

стал 3-м игроком в XXI веке, набравшим 90-е очко в сезоне до 55-й игры. Ранее такое достижение в актив записали Сидни Кросби (54 игры, 2006/07, «Питтсбург») и Коннор Макдэвид (50 игр, 2020/21 и 2022/23, «Эдмонтон»).

Сегодня Никита (23:55, 5:49 – в большинстве, «минус 1») нанес 6 бросков в створ и 2 мимо, сделал 1 блок и допустил 1 потерю.