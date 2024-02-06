Дорофеев о жизни в Америке и России: «Особой разницы не заметил. Все как у всех, дом-работа-дом... Как и у нас, людям приходится зарабатывать»
Павел Дорофеев не увидел особой разницы между Россией и Америкой в образе жизни.
– Есть ли различия в образе жизни между Россией и Северной Америкой?
– Для себя особой разницы не заметил. Пытался найти, в чем разница, но не смог что-то конкретное выделить. Все, в принципе, так же, как у всех.
– То есть, помимо языка, Россия и Северная Америка примерно одинаковы?
– Конечно. Все так же ходят на работу. Дом-работа-дом… Так же, как и у нас, здесь людям приходится зарабатывать, платить за счета. Налоги сами за себя говорят. И жизнь здесь дороже по сравнению с Россией.
– Но и люди могут себе больше позволить за счет более высоких зарплат.
– Я думаю, да – как и у нас, в принципе. Чем больше зарплата, тем больше возможностей. Тем человек больше удовольствия от жизни получает, – сказал форвард «Вегаса».
Климат совсем другой - это да, а так - одна малина. Там свои проблемы у людей, и у обычных людей они ничуть не проще, чем здесь. Не живя даже не подозреваешь о чисто внутренних моментах.
Не смотрю телевизор: там действительно такое впаривают сейчас?
Он и в России скорее всего жил в этом социальном слое (хоккей спорт не для бедных), и в штатах тоже.
Об этом его спросили, и как тут по другому ответишь.
Если бы его спросили про жизнь геев и бомжей, то тут логичный ответ - понятия не имею, ибо не в России, не в США не жил с геями и бомжами))
Почему-то..)
Мы пошли последним вагоном по подорожанию яиц и, видимо, это для России всё...кранты...)
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В ЕС подсчитали, насколько подорожали за год яйца.
Цены на яйца в Евросоюзе резко выросли и стали в среднем на 31,1% дороже в феврале 2023 года, чем в феврале прошлого, 5 апреля сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.
В Чешской Республике яйца стали более чем на 95% дороже, в Венгрии и Словакии рост цен составил почти 80%.
В феврале жители Штатов платили за яйца на 55,4% больше, чем годом ранее.
В европейских странах за пределами ЕС рост цен на яйца был наименьшим в Норвегии (8,2%).
Вот да, интересно, какие у вас разные невредители.
Ну дык да. Все они кремлевские марионетки, а любые либеральные спикеры - марионетки Байдена, мечтающие о развале. Это если вашим же языком разговаривать (но можно и по-другому).
мамамия
всё пропало
надо здавацца!
)))
Он выдал базу, живут хорошо те, кто хорошо работает.
И сам он отличный пример сказанному.
Мыслить здраво - это в вашем понимании как? Лично в моем - слушать обе стороны и делать выводы, кто из них больше прав, слушаю и консервативных спикеров. А вы каких слушаете? Здравых.