Дорофеев о жизни в Америке и России: «Особой разницы не заметил. Все как у всех, дом-работа-дом... Как и у нас, людям приходится зарабатывать»

Павел Дорофеев не увидел особой разницы между Россией и Америкой в образе жизни.

– Есть ли различия в образе жизни между Россией и Северной Америкой?

– Для себя особой разницы не заметил. Пытался найти, в чем разница, но не смог что-то конкретное выделить. Все, в принципе, так же, как у всех.

– То есть, помимо языка, Россия и Северная Америка примерно одинаковы?

– Конечно. Все так же ходят на работу. Дом-работа-дом… Так же, как и у нас, здесь людям приходится зарабатывать, платить за счета. Налоги сами за себя говорят. И жизнь здесь дороже по сравнению с Россией.

– Но и люди могут себе больше позволить за счет более высоких зарплат.

– Я думаю, да – как и у нас, в принципе. Чем больше зарплата, тем больше возможностей. Тем человек больше удовольствия от жизни получает, – сказал форвард « ».