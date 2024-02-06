Дорофеев о жизни в Америке и России: «Особой разницы не заметил. Все как у всех, дом-работа-дом... Как и у нас, людям приходится зарабатывать»

Теги НХЛ КХЛ Вегас Павел Дорофеев Чемпионат.com деньги Хоккей

Павел Дорофеев не увидел особой разницы между Россией и Америкой в образе жизни.

– Есть ли различия в образе жизни между Россией и Северной Америкой?

– Для себя особой разницы не заметил. Пытался найти, в чем разница, но не смог что-то конкретное выделить. Все, в принципе, так же, как у всех.

– То есть, помимо языка, Россия и Северная Америка примерно одинаковы?

– Конечно. Все так же ходят на работу. Дом-работа-дом… Так же, как и у нас, здесь людям приходится зарабатывать, платить за счета. Налоги сами за себя говорят. И жизнь здесь дороже по сравнению с Россией.

– Но и люди могут себе больше позволить за счет более высоких зарплат.

– Я думаю, да – как и у нас, в принципе. Чем больше зарплата, тем больше возможностей. Тем человек больше удовольствия от жизни получает, – сказал форвард «Вегаса». 

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48 комментариев
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а вы знали, что в Америке надо зарабатывать? да да, это чистая правда..
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Ответ Montenegro Serbian
Комментарий скрыт
публичный человек по идее и должен за метлой следить. значит голова не пустая у парня, работает
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Молодец парень, красиво обошел все углы - вот так и надо вью давать молодым ребятам)
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Ответ Сергей Кот
а вы знали, что в Америке надо зарабатывать? да да, это чистая правда..
да ну, а я думал там баксы прям на деревьях растут
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Ответ sergof2
Сказал парень из Нижнего Тагила,живя в Вегасе. Ну да,ну да... жизнь почти одинаковая. Насмешил, Бро....
А ты думаешь, большинство жителей Вегаса в вечном празднике живут? Большинство вкалывают, как проклятые, как и везде.
Климат совсем другой - это да, а так - одна малина. Там свои проблемы у людей, и у обычных людей они ничуть не проще, чем здесь. Не живя даже не подозреваешь о чисто внутренних моментах.
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Это он ещё с Лещуком из Динамо не разговаривал)) тот бы ему объяснил,что Россия мечта для каждого на Земле по уровню жизни
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Ответ александр красноярский
Комментарий скрыт
каждый 3 житель США трансгендер ------------------

Не смотрю телевизор: там действительно такое впаривают сейчас?
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Обычные люди из среднего класса везде примерно одинаковый образ жизни ведут.
Он и в России скорее всего жил в этом социальном слое (хоккей спорт не для бедных), и в штатах тоже.
Об этом его спросили, и как тут по другому ответишь.
Если бы его спросили про жизнь геев и бомжей, то тут логичный ответ - понятия не имею, ибо не в России, не в США не жил с геями и бомжами))
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Ответ murzzzzzilka
Да, 18-25 лет. И это говорит о том, как промыты мозги у молодежи. И в некоторых случаях назад откатить не выйдет.
Это не "почти половина". Кстати, после многолетней обработки российским телевизором мозги многих уже взрослых людей в стране тоже не откатываются, мы это 2 года наблюдаем.
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Ответ Montenegro Serbian
Комментарий скрыт
депутат как раз разложил бы грамотно, где хорошо живут, а где нет
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Ответ Don_Krebs
каждый 3 житель США трансгендер ------------------ Не смотрю телевизор: там действительно такое впаривают сейчас?
Вы не поверите, уже лет 20, на серьезных щщах впаривают из каждого утюга совершенно бесплатно. И ещё о том, что люди в, принципе, у нас не хуже живут. А в чем-то, может, даже лучше!
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Ответ Alex1104
А ты думаешь, большинство жителей Вегаса в вечном празднике живут? Большинство вкалывают, как проклятые, как и везде. Климат совсем другой - это да, а так - одна малина. Там свои проблемы у людей, и у обычных людей они ничуть не проще, чем здесь. Не живя даже не подозреваешь о чисто внутренних моментах.
Посмотрел я из любопытства картинки из жилого района Саммерлин в Лас Вегасе. Очень здорово: уютные коттеджики, личные лужайки с бассейнами, персональные парковочные места - все прямо как в Нижнем Тагиле.
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Хорошая жена, хороший дом — что ещё надо человеку, чтобы встретить старость?! (с)
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Ответ marcusdi
да ну, а я думал там баксы прям на деревьях растут
Но ведь валяются на земле. Нужно только нагнуться и поднять.
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Паша красавчик. Не повелся на провокацию.
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Ответ Алексей Агеев
Неужели таким вот платят уже за то, чтобы они пропагандистскую чушь тащили в комментарии на спортивном сайте? Даже у бота должно быть понимание, что если на канале 400 роликов исключительно про то, как там плохо, а тут хорошо, то это слегка предвзятый и пропагандистский канал. Как и если было бы наоборот.
Конечно платят, с нулевых на этом сайте, не вылазию с Ютуба и Фейсбука, ах ну да, ещё инстаграмм...))) Слушай, вот спать не могу, пока денежку не перечислят за такую чушь на спортивном сайте. Ну и конечно, ведь если ролики пишут про Россию, то это чистая правда, а вот если про них, то конечно злая пропаганда и блокируют канал или аккаунт в соцсети. P. S. Тут ещё бабка на двое сказала, кто из нас бот, также как и то, что в тех роликах рассказывают не только о минусах, но и о плюсах, так что не все так однобоко, просто показывают реальность в странах, а не красивые картинки и безбедную жизнь на пляже. Тут уже дело каждого, кто как это всё воспринимает, верит или нет, готов рискнуть или нет. Такие же ролики есть у иностранцев о жизни в нашей стране, при чём это Ютуб, странно увидеть у них такую добрую пропаганду.
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Ответ Сельмаш1930
ну не каждый третий, Александр скорее образно выразился, но то что их там очень много это точно. Предоставление слишком многих свобод для человека порождает хаос, распутство и абсолютное ощущение безнаказанности. В остальном в принципе всё сказал верно, взять тот же Детройт, вроде столица американского автопроизводства, но город разваливается на глазах, огромное количество бомжей, заброшенных районов. Вот я живу в Ростове и у нас есть Ростсельмаш, который худо-бедно, но развивается, есть Роствертол, который производит Ми-28 и самые большие транспортные вертолёты в мире, но что-то такой разрухи как в Хоккейтауне у нас нет
Бюджет Детройта - 2.5 млрд долл, население 650 т, Ростов - 50 млрд руб ( 600 млн долл), население 1.1 млн чел. Че то я не уверен что Ростов лучше Детройта 🤔
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Удовольствие, которое человек получает от жизни, не измеряется деньгами. Ими измеряется только уровень тщеславия)
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Ответ Vazuza
Яйца то уже завезли из турции или нет?
Это данные еще по апрелю 2023 года и весь мир там не бился в истерике: всё пропало...
Почему-то..)
Мы пошли последним вагоном по подорожанию яиц и, видимо, это для России всё...кранты...)
---------------------
В ЕС подсчитали, насколько подорожали за год яйца.

Цены на яйца в Евросоюзе резко выросли и стали в среднем на 31,1% дороже в феврале 2023 года, чем в феврале прошлого, 5 апреля сообщает голландский портал Nieuwe Oogst.

В Чешской Республике яйца стали более чем на 95% дороже, в Венгрии и Словакии рост цен составил почти 80%.
В феврале жители Штатов платили за яйца на 55,4% больше, чем годом ранее.

В европейских странах за пределами ЕС рост цен на яйца был наименьшим в Норвегии (8,2%).
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Ответ Vasily Stavchansky
это факт только для тупых. Он выдал базу, живут хорошо те, кто хорошо работает. И сам он отличный пример сказанному.
Это как говорить "хорошие вещи покупают только те, кто их покупает". Конечно же там люди тоже работают. Вот только возможностей для развития и работы там в разы больше, чем в России. Как и сам уровень жизни. Все эти рядом-да-около чисто для ватников, чтобы не выписали из "красавчиков".
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Ответ murzzzzzilka
Глядишь, и педоfилию нормой признают, да? И - да, как по-мне, 60-летний мужик, считающий себя двухлетней девочкой - психически болен. Я слушаю разных. Военных, экономистов, историков. А что касается Кацев, которых вы аккуратно назвали «плохими» - это вредители. Это люди, отрабатывающие американские деньги, мечтающие разорвать Россию на десяток маленьких стран, одной из которой они надеются порулить потом.
У вас в голове что угодно нормой будет. Завоевания же стали нормой. В МКБ (не в Америках, а в международной классификации, которой придерживаются и здесь) этого мужика лечить принудительно никто не будет, если он не принесет вреда окружающим, и это справедливо. Разве нет? Или вы поклонник карательной психиатрии и хотите, чтобы на его насильное закалывание галоперидолом ваши налоги тратили? Тогда задонатьте ему лично, а мои налоги не трогайте.

Вот да, интересно, какие у вас разные невредители.
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Ответ murzzzzzilka
Ой, правда?:))) Это мне про завоевания что-то пишет поклонник сша?:)))))) Мартьянов, Ларри Джонсон, Трухан, Хазин, Артамонов, Антонов, Песке. Знаю-знаю, все они кремлевские марионетки😂😂😂
Правда. Только странно вы меня назвали поклонником сша, судя по тому, сколько об этой стране знаете и пишете здесь вы, этот ярлык больше подходит вам. Может, в юности туда уехать мечтали, но не срослось, не знаю. У меня такого травмирующего опыта нет))

Ну дык да. Все они кремлевские марионетки, а любые либеральные спикеры - марионетки Байдена, мечтающие о развале. Это если вашим же языком разговаривать (но можно и по-другому).
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Ответ Vazuza
Яйца то уже завезли из турции или нет?
"Страна-бензоколонка с в клочья разорванной экономикой", с отжатыми "цивилизованными" странами валютными резервами в 300 ярдов и вдруг(!!!) подорожали яйца после 12-го пакета санкций...

мамамия
всё пропало
надо здавацца!
)))
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Ответ murzzzzzilka
Ой, правда?:))) Это мне про завоевания что-то пишет поклонник сша?:)))))) Мартьянов, Ларри Джонсон, Трухан, Хазин, Артамонов, Антонов, Песке. Знаю-знаю, все они кремлевские марионетки😂😂😂
Понял, кстати, кто такой Хазин. Если говорить об условной обратной стороне, там тоже есть люди со схожими биографиями, такие, как Гуриев, Шпилькин, Иноземнцев, Сонин (последний здесь иногда комментит, кстати). Мартьянов еще, как мне представляется, умный и явно не подлый человек. Об остальных сказать не могу...
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Ответ privet100
На какую провокацию? Не признал факта, что там люди живут лучше?
это факт только для тупых.
Он выдал базу, живут хорошо те, кто хорошо работает.
И сам он отличный пример сказанному.
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Ответ murzzzzzilka
В официальной американской прессе была цифра, что 40% американцев причисляют себя к лгбт. 40!!!!!!!!! Почти половина долбанулась.
Яйца то уже завезли из турции или нет?
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Ответ murzzzzzilka
Это пример того, как промыты мозги. Это безумие. Как можно этого не видеть?! Как можно считать нормальным, когда 60-летний мужик считает себя двухлетней девочкой, и носит памперсы? Как можно считать нормальным, когда подросткам проводят терапии по смене пола? Как можно считать нормальным, если второклассник считает себя котом, и ходит в лоток??? Иногда достаточно просто послушать, что говорят люди из американского правительства. Проанализировать. И все. Никаких Кацев и Латыниных не надо.
Вижу, что вы специалист по Соединенным Штатам (американист, или как таких ученых называют?) и по "ненормальным" людям. Может, слышали, что в новой версии МКБ любые псих. отклонения не признаны требующими лечения болезнями, если они не приносят вреда другим живым существам. И все же, каких спикеров вы слушаете? Понятно, что не иноагентов, но интересно, каких надо здравых. В противовес плохим.
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Ответ murzzzzzilka
Это почти половина молодых американцев. Тех, кому жить дальше. После многолетней обработки либеральными спикерами, многие взрослые люди в России тоже не способны мыслить здраво. Увы. Хорошо, что их меньшинство.
Это какое-то страшное клеймо на "почти половине молодых американцев"? Им должно быть трудно жить дальше с этим, или что?
Мыслить здраво - это в вашем понимании как? Лично в моем - слушать обе стороны и делать выводы, кто из них больше прав, слушаю и консервативных спикеров. А вы каких слушаете? Здравых.
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Ответ murzzzzzilka
В официальной американской прессе была цифра, что 40% американцев причисляют себя к лгбт. 40!!!!!!!!! Почти половина долбанулась.
40 процентов всех американцев? Да нету такого. Такие цифры могут быть в подростковой социальной категории, а взгляды человека на жизнь и самоосознание с этих лет продолжают меняться.
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Ответ kupezz
Высказался вполне себе аккуратно, а так на том же Ютубе или телеге есть каналы, как например "сФилином" или про босоногого Гринго, где россияне долго проживающие в США или Канаде рассказывают как там все практически "одинаково" в сравнении с Россией)) Нарадоваться не могут, что вернулись в родные края. В общем следует посмотреть тем, кто с завидным постоянством говорит, что там намного лучше, чем в России и нужно стремиться к такому же. Довольно таки отрезвляющие интервью, про безопасность, налоги, жилье, работу по 16-18 часов (если ты конечно не химик, физик, ядерщик или специалист IT) и особенно про пропаганду в фильмах с красивой рекламной картинкой. P.S. Понравился один момент, один плюс, это когда в США что-то даже если где-то плохо с теми же дорогами и т.д., то они в отличие от России наоборот будут показывать, что всё просто прекрасно и не будут кошмарить свою страну чтобы не портить картинку в глазах мирового сообщества.
Неужели таким вот платят уже за то, чтобы они пропагандистскую чушь тащили в комментарии на спортивном сайте? Даже у бота должно быть понимание, что если на канале 400 роликов исключительно про то, как там плохо, а тут хорошо, то это слегка предвзятый и пропагандистский канал. Как и если было бы наоборот.
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