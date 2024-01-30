Ротенберг о блокаде Ленинграда: «Люди отдали жизни, чтобы мы могли играть в хоккей. Мы на свободе, у нас над головой мирное небо. Низкий поклон всем»

Роман Ротенберг высказался о блокаде Ленинграда.

СКА провел матч против «Локомотива» (3:0) в форме с надписью «Ленинград».

– Что для вас и вашей семьи блокада Ленинграда?

– Это подвиг, героизм всех жителей Ленинграда. Люди отдали свои жизни, чтобы мы могли играть в хоккей. Мы на свободе, у нас над головой мирное небо. Без всякий слов – низкий поклон. Выдержать такое…

В истории человечества до блокады Ленинграда такого не было. Надеюсь, и не будет больше. У всех ленинградцев есть связь с блокадой.

Мои дедушка, бабушка, все родственники прошли это. Когда мы были маленькими, мне прабабушка рассказывала про этот подвиг. Мы выдержали это. Это дает нам уверенность в том, что за счет силы духа можно выдержать все что угодно. За счет нашего объединения – вместе мы сила.

Это победа Ленинграда. Поэтому нам было важно выиграть, отдать дань. Показать, что мы очень ценим всех, кто прошел блокаду. Для нас это очень важно. Еще раз – низкий поклон всем. Никто не забыт и ничто не забыто, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.