Ротенберг о блокаде Ленинграда: «Люди отдали жизни, чтобы мы могли играть в хоккей. Мы на свободе, у нас над головой мирное небо. Низкий поклон всем»
Роман Ротенберг высказался о блокаде Ленинграда.
СКА провел матч против «Локомотива» (3:0) в форме с надписью «Ленинград».
– Что для вас и вашей семьи блокада Ленинграда?
– Это подвиг, героизм всех жителей Ленинграда. Люди отдали свои жизни, чтобы мы могли играть в хоккей. Мы на свободе, у нас над головой мирное небо. Без всякий слов – низкий поклон. Выдержать такое…
В истории человечества до блокады Ленинграда такого не было. Надеюсь, и не будет больше. У всех ленинградцев есть связь с блокадой.
Мои дедушка, бабушка, все родственники прошли это. Когда мы были маленькими, мне прабабушка рассказывала про этот подвиг. Мы выдержали это. Это дает нам уверенность в том, что за счет силы духа можно выдержать все что угодно. За счет нашего объединения – вместе мы сила.
Это победа Ленинграда. Поэтому нам было важно выиграть, отдать дань. Показать, что мы очень ценим всех, кто прошел блокаду. Для нас это очень важно. Еще раз – низкий поклон всем. Никто не забыт и ничто не забыто, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
предлагаю некоторым отказаться от финского гражданства, ну мало ли, если оно у них есть
2. У Ротенберга была кажется какая то темная история с гражданством этой недружественной страны. Я паспорт его конечно не видел, но...
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вот такие самолетные ноги на ровном месте
Всё теперь встало на свои места.
Спекулировать на людском горе, над трагической страницей в истории страны, при этом еще искажать действительность.
Примазываться к подвигу людей, которые прорывали блокаду.
Человек без чести и совести, неуч и карьерист(((
Канадский хоккей вполне был популярен в гитлеровской Германии ещё до войны, намного раньше, чем в СССР
Есть же видео 1945 года, где на развалинах дома осталась стена с большим муралом, как сейчас это называют, где играют в канадский хоккей