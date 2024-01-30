Ротенберг о блокаде Ленинграда: «Люди отдали жизни, чтобы мы могли играть в хоккей. Мы на свободе, у нас над головой мирное небо. Низкий поклон всем»

Теги Локомотив СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг высказался о блокаде Ленинграда.

СКА провел матч против «Локомотива» (3:0) в форме с надписью «Ленинград».

– Что для вас и вашей семьи блокада Ленинграда?

– Это подвиг, героизм всех жителей Ленинграда. Люди отдали свои жизни, чтобы мы могли играть в хоккей. Мы на свободе, у нас над головой мирное небо. Без всякий слов – низкий поклон. Выдержать такое…

В истории человечества до блокады Ленинграда такого не было. Надеюсь, и не будет больше. У всех ленинградцев есть связь с блокадой.

Мои дедушка, бабушка, все родственники прошли это. Когда мы были маленькими, мне прабабушка рассказывала про этот подвиг. Мы выдержали это. Это дает нам уверенность в том, что за счет силы духа можно выдержать все что угодно. За счет нашего объединения – вместе мы сила.

Это победа Ленинграда. Поэтому нам было важно выиграть, отдать дань. Показать, что мы очень ценим всех, кто прошел блокаду. Для нас это очень важно. Еще раз – низкий поклон всем. Никто не забыт и ничто не забыто, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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39 комментариев
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Мирное?..
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Так и представляю ленинградцев: Мы должны умереть ради того чтобы всякие проходимцы в будущем смогли играть в хоккей, строить себе дворцы и грабить страну
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Именно, для того, чтобы могли играть в хоккей! Что он несёт?🤪
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Мирное небо над головой это в котором БПЛА шатаются? А на Белгород свои же Бомбы скидывают?
+43
-2
+41
Рома, про мирное небо, свободу и игру в хоккей, ты это про финов?
+37
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Ответ vzi
Мирное?..
Ну у него мирное, а все остальные люди его разве когда-то интересовали?)
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+36
Чтобы финн играл в хоккей? Он вообще не в курсе тех событий, этот РФ-патриот?
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Ради интереса откройте вкладку хоккей, и бегло пролистайте ленту новостей. Если убрать новости с упоминанием Кожевникова, Путина и Ротенберга, сколько процентов останется? ))
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Даже и не догадывался,что война была ради СКА Ротенберга
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Это он ПОКА на свободе.
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Про хоккей тогда наверное меньше всего думали...
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ты ещё бело - финскую вспомни, сервелат
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Ответ Savardus
Мирное небо над головой это в котором БПЛА шатаются? А на Белгород свои же Бомбы скидывают?
и в котором на каждом столбе весит плакат с призывом пойти по мирному подвигаться за деньги на "новые земли"
+6
-1
+5
финляндия участвовала в блокаде Ленинграда и убийстве ленинградцев (в этнических чистках русских в Карелии тоже, к слову)
предлагаю некоторым отказаться от финского гражданства, ну мало ли, если оно у них есть
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+4
1. В годы войны финская армия участвовала в блокаде Ленинграда - это именно они отрезали город с севера.
2. У Ротенберга была кажется какая то темная история с гражданством этой недружественной страны. Я паспорт его конечно не видел, но...
---------------
вот такие самолетные ноги на ровном месте
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Ответ Вадим Абдуллин
Для него будто принципиально важно принижать значение блокады Ленинграда, в каждом упоминании этого страшного события приписывает хоккей и "свои" победы
да он по любому поводу проговаривает какие то дежурные (не очень искренние фразы), чтобы в конце непременно напомнить, что для нас великое счастье, что у нас есть вот такой Роман Борисович Ротенберг.
+2
0
+2
Для него будто принципиально важно принижать значение блокады Ленинграда, в каждом упоминании этого страшного события приписывает хоккей и "свои" победы
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-1
+2
ромачка видимо таблетки принимал, когда терминал новатэка, грел атмосферу в ленинградской области.
+4
-2
+2
"Низкий поклон всем..." , и... опять залез к нам в карман...
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То есть сталинградцы сражались за Катю, москвичи - за булочку и трамвайчик, а ленинградцы - за хоккей.
Всё теперь встало на свои места.
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Не трогал бы святое.
+1
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Что ж так немцам не полюбился хоккей?
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Какая же жалкая ничтожная личность этот Рома((
Спекулировать на людском горе, над трагической страницей в истории страны, при этом еще искажать действительность.
Примазываться к подвигу людей, которые прорывали блокаду.
Человек без чести и совести, неуч и карьерист(((
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Ротенберг иногда ляпнет, что лучше бы молчал.
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Ответ Евгений Мешков
1. В годы войны финская армия участвовала в блокаде Ленинграда - это именно они отрезали город с севера. 2. У Ротенберга была кажется какая то темная история с гражданством этой недружественной страны. Я паспорт его конечно не видел, но... --------------- вот такие самолетные ноги на ровном месте
Там не только паспорт. Я все еще не могу понять, что за муха укусила записного патриота Мединского открывать памятную доску одному из авторов блокады Ленинграда и голодной смерти чуть ли не миллиона его жителей. Не удивлюсь, если концы тянулись к путинским дружкам с финскими интересами.
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Ответ Pink Floyd1276
Что ж так немцам не полюбился хоккей?
Кто тебе это сказал?

Канадский хоккей вполне был популярен в гитлеровской Германии ещё до войны, намного раньше, чем в СССР

Есть же видео 1945 года, где на развалинах дома осталась стена с большим муралом, как сейчас это называют, где играют в канадский хоккей
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Люди отдали свои жизни чтобы мирное небо над головой, а не для того что бы ты в хоккей играл и строил из себя Йозе Морино
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Прабабушка ему рассказывала об этом подвиге, утешая после того, как его албанцы разули?
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Не нравятся военные успехи финнов??? Оооо, ты на чьей стороне, сынок? (с)
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Люди отдали жизни за кое-что поважнее, чем играть в хоккей. Так что, немного сомнительными способами человек выражает скорбь и уважение к погибшим.
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