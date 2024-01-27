Петр Воробьев заявил, что не подаст руки Николишину: «Козин сказал мне: «Петя, что ты переживаешь? Игрочок-то был слабенький, дубоватый. Если бы не ты, в жизни не стал бы чемпионом мира»

Теги Петр Воробьев Андрей Николишин КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Петр Воробьев прокомментировал высказывание Андрея Николишина.

– Год назад Андрей Николишин заявил в интервью: «Я хотел набить морду Петру Воробьеву». Как вы отреагировали, когда это прочитали?

– Да я в шоке был! Даже версии нет, почему он так выступил. Для подобных выпадов никогда ему повода не давал. Наоборот, старался всячески помогать. Как и другим хоккеистам.

Вот на прощальном матче Кетова видел ребят, которые у меня играли. В общей сложности человек двадцать. Все подходили, обнимали, говорили много теплых слов. В том числе те, с кем недолго работал. А Николишин...

Когда вышло это интервью, Валентин Козин сказал мне: «Петя, ну что ты переживаешь? Игрочок-то он был слабенький, дубоватый. Если бы не ты, в жизни не стал бы чемпионом мира – ни с молодежной, ни с первой сборной».

Козин прав. Николишин – хоккеист крепкого среднего уровня. Но я в него верил. В 1992-м играл у меня в молодежке, с которой мы в Германии завоевали золото.

А через год то же самое сделали с национальной сборной. Там я помогал Борису Михайлову и убедил его включить Николишина в заявку на турнир.

– Есть люди в мире хоккея, кому не подадите руки?

– Только Николишину. После его интервью. Когда на хоккее встречаемся, киваем друг другу. Не более, – сказал Петр Воробьев.

Андрей Николишин: «Я хотел набить морду Воробьеву в «Ладе». Личностные качества Петра Ильича далеки от идеала»

7 комментариев
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Даже версии нет, почему он так выступил. Игрочок-то он был слабенький, дубоватый.
вот и сосед мой тоже хочет мне морду набить. почему - ума не приложу. дети-то у него - дебилы, а жена - шлюха.
с братом не разговариваю. отчего - токмо Господь знает. наверное, завидует мне. сам-то ничего не добился, никому не нужен. и писался до 15 лет в штаны.

в общем, не понимаю, что же меня люди так не любят.
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Пётр Ильич красиво перевёл стрелки на Козина, к разговору о человеческих качествах :)
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Мало логики в новости, но видимо смысл сказанного таков: "Что ты переживаешь? Он слабенький, не сможет тебе морду набить"
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Киваем друг другу и показываем неприличные жесты)
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Ответ pizzatcarizza
Так это слова Козина судя по тексту. Николишин же реально середняк,разве нет?
чьи бы слова не были, озвучил их Воробьёв.
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Ответ pizzatcarizza
Так это слова Козина судя по тексту. Николишин же реально середняк,разве нет?
слова Козина, но зачем-то рассказанные им лично, и не опровергнутые. это же старый как мир прием, кого-то прополоскать, и как бы остаться в стороне.
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