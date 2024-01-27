Беляев об ударе Каблукову клюшкой между ног: «Больше актерское мастерство сыграло. Мне неприятно, что игроки так действуют»

Теги Спартак Илья Каблуков видео КХЛ Динамо Матч ТВ Александр Беляев Хоккей

Александр Беляев объяснил удар Илье Каблукову клюшкой между ног.

«Спартак» победил «Динамо» (4:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде форвард красно-белых был удален на две минуты за удар клюшкой в единоборстве с Ильей Каблуковым.

– Зачем вы ударили Илью Каблукова по бубенчикам?

– Я сразу скажу: никому ничего не давал. Ни специально, ни умышленно. Просто так получилось, что я хотел поднять клюшку, попал ему в икру.

На видео показалось, что между ног. Но мне показалось, что там больше актерское мастерство сыграло.

– Вы были изумлены в том эпизоде.

– Ну да, такой момент высосали из пальца. Мне было больше неприятно, что так действуют игроки.

И потом судья подошел, все объяснил. Там было все на грани, две минуты за удар по рукам.

Я думаю, там все еще пересмотрят, – сказал нападающий «Спартака» Александр Беляев.

11 комментариев
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Может у Беляева икра между ног конечно...
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Тебе так по яйцам клюшкой вдарят тоже актером станешь
+7
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+7
А булит был?
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Нехороший человек. Чистые 5+20
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В зоне бикини порой много и не надо, чтоб на некоторое время потерять интерес к игре ;)
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Ну какой нахрен по икре... Вот совсем за Динамо не болею, но прежде чем говорить хоть повтор бы глянул что ли... А там бывает и сильно попадать не надо, главное точно.)))
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леворукий махал клюшкой, смотрел направо, в принципе отделался легко, а на счёт попал по ноге.. пусть они поменяются местами и он поймёт куда попал на самом деле
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крип как и обычно в футболе хорошо поработал с судьями
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да попал куда не надо, что тут сказать...., а то по икре....
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