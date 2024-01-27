Беляев об ударе Каблукову клюшкой между ног: «Больше актерское мастерство сыграло. Мне неприятно, что игроки так действуют»

Александр Беляев объяснил удар Илье Каблукову клюшкой между ног.

«Спартак» победил «Динамо» (4:3 Б) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде форвард красно-белых был удален на две минуты за удар клюшкой в единоборстве с Ильей Каблуковым.

– Зачем вы ударили по бубенчикам?

– Я сразу скажу: никому ничего не давал. Ни специально, ни умышленно. Просто так получилось, что я хотел поднять клюшку, попал ему в икру.

На видео показалось, что между ног. Но мне показалось, что там больше актерское мастерство сыграло.

– Вы были изумлены в том эпизоде.

– Ну да, такой момент высосали из пальца. Мне было больше неприятно, что так действуют игроки.

И потом судья подошел, все объяснил. Там было все на грани, две минуты за удар по рукам.

Я думаю, там все еще пересмотрят, – сказал нападающий « » .