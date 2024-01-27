Сапего о победах СКА над ЦСКА: «Стараемся делать то, что говорит тренерский штаб. Будем стараться удерживать первую позицию на Западе, но главное – Кубок Гагарина»
Сергей Сапего заявил, что главное для СКА – выиграть Кубок Гагарина.
СКА обыграл ЦСКА (5:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– СКА обыграл ЦСКА в этом сезоне во всех пяти матчах. Почему у СКА так хорошо получаются армейские дерби?
– Думаю, что за счет дополнительной мотивации.
Хотя по идее обычный, рядовой матч. Стараемся выкладываться на максимум. Делать то, что говорит тренерский штаб. Отсюда и результат.
– Победа над ЦСКА вывела СКА на первое место в Западной конференции. Теперь это место будет удерживать до конца регулярного чемпионата?
– Да, будем стараться удерживать первую позицию, делать все, что от нас зависит.
– Цель занять первое место по итогам регулярного чемпионата есть?
– Конечно, есть. Но главное – выиграть Кубок Гагарина. Пока не смотрим так далеко. Идем от игры к игре.
– Пара СКА – ЦСКА возможна уже в первом раунде плей-офф. Вам было бы интересно сыграть с армейцами Москвы на ранней стадии Кубка Гагарина?
– У нас отличная команда. Нам без разницы, с кем играть.
Нужно выходить, побеждать и проходить дальше. Тут особой разницы нет, – сказал защитник СКА Сергей Сапего.